快更新！三星Galaxy AI繁體中文上線 智慧體驗再升級

三星Galaxy AI於今年年初問世，其多樣化功能助力創作、溝通、娛樂、生產力，提升生活便利及工作效率，深受用戶喜愛；三星亦致力推動創新普及，透過軟體更新陸續造福更多Galaxy行動裝置用戶。三星今天（10月24日）宣布Galaxy AI繁體中文預計於10月底正式上線，只需至「設定」中下載「語言套件」，台灣星粉即可享有更在地化的AI使用體驗。

Galaxy AI具備豐富的翻譯功能，從日常通話、社群訊息、會議錄音到文件與網頁翻譯，完美應對各式應用場景。翻譯助理在出外旅遊不再雞同鴨講，聆聽國外導覽、演講時還可以運用聆聽模式，掌握精彩內容；通話即時翻譯讓國際通話無障礙，出國玩美食名店輕鬆訂位，並支援LINE、WhatsApp等第三方通訊軟體；訊息即時翻譯助理輸入中文便能轉換成外語，與外籍友人訊息聊天、寫外文商務電子郵件超實用，其中智慧寫手還能針對輸入內容提供適當建議，不論向客戶傳送禮貌訊息或撰寫社群媒體文案，都能確保用語恰當並符合原意；語音轉文字智慧助理能一鍵將錄音轉為逐字稿，並進行翻譯、摘要整理，是商業人士及學生的得力助手；網頁摘要智慧助理在需大量瀏覽新聞外電、外語論文時，透過Galaxy AI即可快速翻譯、摘要網頁重點；Samsung Galaxy Z Flip6的智慧回覆建議功能，可根據使用者語氣和過去對話生成適合內容，展開手機即能快速應對。