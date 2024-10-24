限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、草莓蘋果優格雪糕」同品項買1送1　日本青森蘋果新鮮上架

周末即將到來，全家便利商店「康康五」優惠又來了！本周推出廣受網友喜愛的「Fami!ce霜淇淋」、「杜老爺草莓蘋果優格雪糕」皆可享同品項買1送1優惠，快邀三五好友一起度過愉快假日。此外，「全家」即日起於線上線下同步開賣受消費者好評的青森蘋果，便利的截切杯、單顆袋裝、禮盒通通有。

「全家」康康五10月25日至10月27日推出4樣夯品可享同品項買1送1，包含超人氣「Fami!ce霜淇淋」，首推與UCC聯手推出的「經典117咖啡霜淇淋」，感受深焙咖啡的醇厚香氣及微苦尾韻；還有網友喜愛的「杜老爺草莓蘋果優格雪糕」以及「漢寶－蚵仔味細麵」、「古道酸梅湯」皆享有同品項買1送1優惠；大人小孩都愛喝的可爾必思葡萄乳酸菌飲料也有買2送2活動。

青森蘋果是世界最著名的水果之一，其中「土岐」蘋果繼承了「王林」及「富士」蘋果口感鬆脆、富有濃郁甜味與香氣的優點，不僅是日本青森縣培育出的純正品種，更是廣受日本與台灣消費者好評的珍貴蘋果。「全家」即日起於實體店鋪販售「青森土岐蘋果」新鮮、便利的截切杯及單顆袋裝，外皮黃中帶紅，口感鬆脆多汁、酸甜適中，兩款售價皆為69元，搭配主副配優惠，最高省10元，未來也將陸續推出「王林」、「紅顏姬」、「蜜富士」等不同產區青森蘋果品種，提供消費者便利又新鮮的水果選擇。

「全家行動購」同時也於線上販售青森蘋果禮盒，包含「全家」限定蘋果「青森土岐蘋果睡魔」、「日本青森土岐蘋果」等，或是可透過店鋪LINE群組「全+1社群電商」團購，購買「日本青森土岐蘋果原裝箱」10kg特價2,299元，「全家」於線上、線下全通路開賣，讓消費者隨時都能品嘗最當季的青森蘋果。

10月30日至11月26日購買青森蘋果系列商品，還能參加全家APP集章活動，購買指定青森蘋果系列商品任一件即可獲得1個章，集滿5個章可獲得39元青森土崎蘋果截切盒優惠券，集滿8章即可獲得超萌青森蘋果環保袋。