雙11購物節開打 PChome 24h購物《1111省最大》撒千萬

年終購物熱潮雙11即將來襲，消費買氣已見升溫！PChome 24h購物宣布，《1111省最大》活動將於25日盛大開跑，雙11首波暖身慶於10月25日至10月31日展開，全站匯集百大品牌、超過500萬件商品，從商品價格、行銷活動及支付回饋三大面向，為消費者祭出「三大激省攻略」，多重優惠疊加，全站豪撒千萬回饋，為雙11購物節揭開序幕。

根據Google發布的《2024 台灣年終購物季消費者洞察報告》，超過八成的受訪網購用戶表示將參與年終購物節，值得注意的是，台灣消費者對於年終購物的規劃愈趨提前，相關搜尋量自9月下旬便顯著增加，且這股購物熱潮將延續超過三個月。

PChome 24h購物觀察站上「10月百貨周年慶」的銷售趨勢，在3C家電部分，Apple年度新品包含iPhone 16系列、Apple Watch Series 10、AirPods Max新色的熱度持續不減，蘋果旗艦館近三周（10月1日至10月20日）的業績有逾20%的月增率；另一方面，小家電像是電暖器、除濕機在換季的帶動下月成長近10%，市占率持續攀升的掃地機也出現50%的月增幅。百貨品類中則是以美妝的銷售尤其突出，其中專櫃保養達到30%的月成長、醫美保養也有20%的增長表現；此外，電子書及閱讀器的市場需求看漲，整體銷售年成長超過20%。

PChome 24h購物表示，號召會員搶先享受折上折的有感促惠，雙11首波暖身慶期間即天天撒紅包，最高可拿999 P幣，抽越多省越多！此外，消費者可於10月25日至10月31日預領「早鳥超省券」，指定日消費滿50,000元即可現折3,000元，10月26日至11月12日每日凌晨00：00還可搶「夜貓券」，現搶現折，最高享5%折扣。

不僅如此，PChome 24h購物表示，11期間凡購買3C品類與百貨品類商品，下單後即可登記送300 P幣；每日晚間20點起全站更加碼4% P幣回饋（最高250 P幣），回饋名額有限，送完為止。每逢周四透過「Hami購物」下單，還能額外獲得5% Hami Point回饋（最高400點）。PChome 24h購物雙11期間豪撒千萬回饋，購物前記得先領券，讓你省荷包、減負擔，輕鬆清空購物車。