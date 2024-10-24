麥當勞獵人盲卡包完售 30日店內購指定餐送撲克牌

麥當勞聯名動漫獵人推出限量30萬包的盲卡包，昨天僅3小時就完售。麥當勞預計30日將送出限量19萬份的「獵人BOOK牌」，為避免影響交通等因素，將只開放餐廳內購買指定餐點才有送。

台灣麥當勞與日本動漫HUNTER×HUNTER獵人首度聯名合作，昨天起推出8款期間限定的聯名包裝外，也在昨天上午11時起限定販售30萬包的獵人角色盲卡包。

盲卡包吸引不少愛好者排隊搶購，不到3小時全台麥當勞就已經銷售一空，麥當勞說，30日起購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一或歡樂送購買分享餐，即可獲得全台限量19萬組的「獵人BOOK牌」。以貪婪之島篇為主題所打造的撲克牌，為麥當勞熱血動漫祭聯名限定版本。

為了避免出現亂象，麥當勞今天指出，10月30日上午10時30分至11月19日晚間11時59分，凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒，加點指定飲品買一送一，即可免費獲得限量「獵人BOOK牌」，得來速及外送服務恕不開放此贈送活動。