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7-ELEVEN「i划算」平台即日起限時限量開賣日本青森「蜜桃土岐蘋果」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「i划算」平台搶先開賣日本超人氣青森蘋果，免削皮、甜美如桃「蜜桃土岐蘋果」限時限量開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i划算」平台搶先開賣日本超人氣青森蘋果，免削皮、甜美如桃「蜜桃土岐蘋果」限時限量開賣。圖／7-ELEVEN提供

每年10月中旬是一年一度的青森蘋果季，據統計日本青森有高達9成以上的「蜜桃土岐蘋果」外銷來台，相當受到民眾喜愛，7-ELEVEN自即日起於「i划算」平台限時限量販售來自日本青森的「蜜桃土岐蘋果」，為超商通路規格最多、種類最齊全，並於10月27日在7-ELEVEN新城門市舉辦蘋果免費試吃活動，邀請消費者一同品嘗秋季限定的美果滋味。

7-ELEVEN隨著產季引進海內外優質新鮮水果，藉由線上「i划算」、「i預購」兩大平台讓繁忙的上班族輕鬆下訂，更能享有團購優惠折扣，下單後就近到7-ELEVEN取貨也可解決無人收包裹的情況，每年販售多達上百種水果品項，像是上個月特別引進日本空運來台的麝香葡萄，一周就熱賣超過2萬串，價格實惠又香甜多汁，極受歡迎。

7-ELEVEN「i划算」平台自即日起更引進甜美風味、濃郁香氣深受大眾喜愛的日本青森「蜜桃土岐蘋果」，並且為考量商品風味維持在最佳狀態，限時限量販售，想要品嘗秋季限定最「對時」的蘋果千萬要把握時間下訂。

7-ELEVEN本次引進「蜜桃土岐蘋果」系列商品有市場罕見350g一粒的26規超大果、36規、46規等禮盒，還有2入至4入禮盒或整箱等多種規格。其中最划算的就屬46規的尺寸，整箱購買平均一顆只要52元，每顆蘋果色澤柔黃帶粉，且果皮無打蠟、可連皮食用，清脆細緻的果肉幾乎無酸度，豐沛香甜。不僅如此，7-ELEVEN將於10月27日上午10點至11點特別邀請日本青森縣一般社團法人青森縣蘋果對策協議會副會長大場 勉、太田 優課長以及青森蘋果小姐佐々木 千雅一同到7-ELEVEN新城門市（新北市鶯歌區國際二路6巷3號5號1樓）展開青森蘋果免費試吃活動，活動現場除了準備豐富規格的商品讓民眾選購，購買指定商品就送廚房紙巾或衛生紙一串，限量100組，送完為止（商品數量以門市實際庫存為準，售完為止。詳細活動辦法依7-ELEVEN公告為主）。

7-ELEVEN隨著產季引進海內外優質新鮮水果，藉由線上「i划算」、「i預購」兩大平台讓繁忙的上班族輕鬆下訂，更能享有團購優惠折扣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN隨著產季引進海內外優質新鮮水果，藉由線上「i划算」、「i預購」兩大平台讓繁忙的上班族輕鬆下訂，更能享有團購優惠折扣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i划算」平台自即日起限時限量引進甜美風味、濃郁香氣的日本青森「蜜桃土岐蘋果」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i划算」平台自即日起限時限量引進甜美風味、濃郁香氣的日本青森「蜜桃土岐蘋果」。圖／7-ELEVEN提供

日本 青森

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