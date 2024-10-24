7-ELEVEN「i划算」平台即日起限時限量開賣日本青森「蜜桃土岐蘋果」

每年10月中旬是一年一度的青森蘋果季，據統計日本青森有高達9成以上的「蜜桃土岐蘋果」外銷來台，相當受到民眾喜愛，7-ELEVEN自即日起於「i划算」平台限時限量販售來自日本青森的「蜜桃土岐蘋果」，為超商通路規格最多、種類最齊全，並於10月27日在7-ELEVEN新城門市舉辦蘋果免費試吃活動，邀請消費者一同品嘗秋季限定的美果滋味。

7-ELEVEN隨著產季引進海內外優質新鮮水果，藉由線上「i划算」、「i預購」兩大平台讓繁忙的上班族輕鬆下訂，更能享有團購優惠折扣，下單後就近到7-ELEVEN取貨也可解決無人收包裹的情況，每年販售多達上百種水果品項，像是上個月特別引進日本空運來台的麝香葡萄，一周就熱賣超過2萬串，價格實惠又香甜多汁，極受歡迎。

7-ELEVEN「i划算」平台自即日起更引進甜美風味、濃郁香氣深受大眾喜愛的日本青森「蜜桃土岐蘋果」，並且為考量商品風味維持在最佳狀態，限時限量販售，想要品嘗秋季限定最「對時」的蘋果千萬要把握時間下訂。