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台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市西屯區「秋健身」傳倒閉，會員申訴還有課程沒用完。圖／取自Google Map
台中市西屯區「秋健身」傳倒閉，會員申訴還有課程沒用完。圖／取自Google Map

台中市西屯區永福路知名健身房Chill Fit秋健身，傳出無預警結束營業。會員向市府消保官投訴，今年8月才繳會費，沒想到健身房倒閉。

台中市政府法制局表示，Chill Fit秋健身今年10月16日結束營業，業者在網路宣告表示，已和世界健身俱樂部協商，將承接會員會籍或接受會員辦理退費，但未說明如何計算退費及何時退費，後續處理不完善。

Chill Fit秋健身成立3周年，8月才推出優惠活動，學員不滿「結束營業都不提前通知嗎」、「超級傻眼」、要求老闆出來負責，給說法。

法制局表示，收到2件申訴案，業者與消費者和解，呼籲業者，提供退費窗口聯絡資訊、退費計算方式及申請表件。

消保官並提醒，信用卡預付健身月費及健身教練費用的消費者，可把握時間向發卡銀行申請爭議款，減少金錢損失，檢附相關資料向信用卡發卡銀行申請爭議款，但有申請期限。

另即使業者已請款，消費者未使用的費用，仍可要求信用卡機構退還，且各家銀行所需資料不盡相同，建議消費者盡速向發卡銀行洽詢，勿因業者一句「11月統一處理」延誤申請時效。

消保官說，消費者購買健身服務時，宜選擇按月付款方案；如預付且累計金額超過5000元時，業者須提示履約保證的證明文件後再購買，切勿購買大量健身課程或長期健身會籍，以免業者倒閉而求償無門。

健身房 消保官 消費者 退費

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