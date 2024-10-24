好市多「2024黑色購物週」日期悄曝光 雙11線上購物先買一波

雙11還沒過，好市多App搶先透露了「2024黑色購物週」的舉辦日期的端倪，在App最新更新年末最後一波10月底至12月底會員皮夾優惠中，獨獨跳過11月25日至12月1日這週，按照往例，好市多年度最狂檔期「黑色購物週」就會是在這週登場。

去年黑色購物週好市多賣場推出了超過300款折價商品，總折價金額高達90萬元，每天也都有不同限量折價商品，包括黃金、鑽飾、頂級床墊、大電視、各式熱門家電、廚具都會在這時候推出優惠，而好市多也會在前一天傍晚搶先在台灣好市多FB、IG粉絲專頁，以及好市多App公告隔天的主打優惠商品。

黑色購物週的詳細優惠商品、折扣幅度賣場現在都保密中，會員們可以先期待雙11檔期在線上購物官網推出的優惠，有任何消息也會搶先從App推播提供。