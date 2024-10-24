萬寶龍X席丹聯名奢華旅行皮件 細節致敬足球大神！

萬寶龍（Montblanc）宣布與傳奇足球明星席丹（Zinédine Zidane）展開合作，雙方共同發表了一系列奢華旅行皮件系列，包含五款實用、當代也具工藝特色的旅行用品，以黑色與瓦松綠為主色調，展開一趟愜意的度假時光。

現年52歲，曾獲三屆世界足球先生（FIFA World Player of the Year）、兩次擔任西甲俱樂部皇家馬德里總教練的席丹，雖然在2006年結束了球員職涯，但今年在法國巴黎奧運上亮相時，仍然獲得廣大好評與支持。在運動場邊，席丹同樣受到精品、生活風格領域的熱愛，像是他原本就是萬寶龍Mark Maker和Legend系列香水的代言人，也讓本次與萬寶龍合作皮件的因由順理成章。

合作過程中雙方經過多次交流，並納入Zinédine Zidane的想法建議，像是包款背面便以五角形皮革標籤細節再現足球嵌面的形狀，重新帶出席丹在足球上的精彩表現、喚起球迷們的熱情與精彩回憶；而之所以推出包含旅行箱、護照夾、手提大型旅行包、單肩背包、盥洗包、登機箱等五款作品，正因為席丹在皇家馬德里隊的球衣背號為5。

萬寶龍經典的Extreme 3.0系列圖案、M LOCK 4810鎖扣都在系列商品中重現，全系列訂價約自13,200元至71,800元不等，僅在全世界指定門市販售，可洽全台灣萬寶龍專賣店詢問。