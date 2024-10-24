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火災警報器偵煙型稱「全國最低價」與事實不符 公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導

公平會昨日委員會議通過，香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司及中揚消防安全設備有限公司於Yahoo奇摩購物中心網站銷售「日本製十年型住宅用火災警報器 偵煙型」商品，廣告宣稱「全國最低價」，卻與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，分別處雅虎公司及中揚公司各5萬元罰鍰。

公平會表示，雅虎公司及中揚公司銷售住宅用火災警報器，廣告宣稱「全國最低價」，整體予人印象為案關商品之銷售價格為全國最低價，較其他通路的價格更低。但是，市面上同時期還有其他通路銷售同款商品的價格低於案關商品價格，所以，雅虎公司及中揚公司銷售住宅用火災警報器的廣告宣稱與事實不符，足以引起一般大眾對商品價格產生錯誤認知或決定的疑慮，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，業者刊載廣告使用最高級用語連結客觀陳述，除登載前應確認廣告內容的真實性外，在廣告刊載期間也須善盡查證的責任，並且適時調整修正自身商品廣告內容，以免觸法。

圖為市售偵煙型火災警報器，非新聞內所指商品。圖/本報資料照片
圖為市售偵煙型火災警報器，非新聞內所指商品。圖/本報資料照片

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