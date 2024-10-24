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香港美酒佳餚巡禮連5天登場！台灣旅客贈「嘉賓禮包」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「香港美酒佳餚巡禮」昨晚（10月23日）熱鬧開場，至27日在香港中環海濱舉行。圖/港旅局提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
「香港美酒佳餚巡禮」昨晚（10月23日）熱鬧開場，至27日在香港中環海濱舉行。圖/港旅局提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」昨晚（10月23日）熱鬧開場，至27日在香港中環海濱舉行，今年將原本3天的活動延長為5天，開放時間延長至晚上11時，維港畔愈夜愈熱鬧，還有民眾發現金馬影后張艾嘉也悄悄現身人群中，可見美酒佳餚魅力無人可擋。

「香港美酒佳餚巡禮」2009年起開辦，以「一站式品味全球暢飲環球優質美酒佳釀」為主軸。今年擴大辦理，現場來自各國超過300個攤位參與，從地道風味到環球滋味，一應俱全。除了中國白酒、威士忌、清酒、精釀啤酒等環球佳釀，新區包括設置11個國家展區的「新登場酒區」，還有精選來自7大地區、涵蓋24個頂級品牌佳釀的「全新威士忌及氈酒區」。

在餐食部分，推薦新設「名饌薈」專區及「酒店美饌」專區，包括帝苑酒店的巴馬火腿芝士蝴蝶、阿根廷香腸牛排三文治、風乾58個月西班牙黑毛豬火腿、法式果醬可麗餅、泰式奶茶可麗露、 越南蛋咖啡等，還有米其林三星粵菜食府「富臨飯店」的南非吉品鮑，或是壹玖捌叁、Ăn Chơi及魚事者等得獎名店打造的精品菜式，皆不可錯過。

今年場內特設需另外購票入場的「維港廊」，可就著維港美景，品賞國際得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒，台北The Public House的主理人吳維書（2024年亞洲50最佳酒吧第44名）也在受邀名單中。其他還包括來自韓國Zest（第2名）、中國廣州廟前冰室（第14名）、中國長沙CMYK（第43名），以及2023世界雞尾酒大賽的優勝者、來自香港的高爾澳（Leo Ko）。都將於活動期間擔任「維港廊」的客席調酒師。

此外，「品味學堂」邀請星級名廚、專業品酒師等開設19場不同主題課程。每晚主舞台還有音樂演出，周六晚上邀請有「小IU」稱號、來自韓國的17歲新生代創作歌手Gyubin登台展演。另有指定酒品買一送一、買二送一等優惠。

針對台灣旅客，只要在指定旅行社如可樂旅遊、東南旅遊、易飛網、易遊網、泰元旅行社及雄獅旅遊購買香港行程、就送美酒佳餚巡禮「嘉賓特選禮包」，內容包括入場券、8張品味券及紀念酒杯1個。品味券可用於現場享用美酒美食，依各攤位每杯酒或每樣美食的價值，需1-5張品味券兌換。

記者實際進場體驗建議攻略，若是多人同行，可先找到一張立食桌或休閒椅座區放置隨身行李，再分頭逛展選食，不少名店餐飲採限量制，建議優先選購，名饌薈、酒店美饌兩區可優先選逛，也能請店家推薦搭配的酒款。「維港廊」大排長龍，若有充裕的時間，建議先飽食再悠閒排隊入場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年活動一連5天盛大開場。記者羅建怡/攝影
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美食佳釀配搭，維港畔愈夜愈美。記者羅建怡/攝影【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
美食佳釀配搭，維港畔愈夜愈美。記者羅建怡/攝影【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
微風襲來，維港畔愈夜愈美。記者羅建怡/攝影
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熱騰騰的鮑魚，是現場熱選美食之一。記者羅建怡/攝影
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來自各國佳釀可自在品賞。記者羅建怡/攝影【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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現場集結各家星級美食，限量款建議優先選購。記者羅建怡/攝影
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