快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

聽新聞
0:00 / 0:00

快更新！三星Galaxy AI繁體中文 10月底上線

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Galaxy AI具備通話即時翻譯功能，國際通話無障礙，讓語言不再成為溝通的瓶頸，出國玩美食名店輕鬆訂位。圖／三星提供
Galaxy AI具備通話即時翻譯功能，國際通話無障礙，讓語言不再成為溝通的瓶頸，出國玩美食名店輕鬆訂位。圖／三星提供

三星Galaxy AI今年初問世，多樣化功能助力創作、溝通、娛樂、生產力，深受用戶喜愛；三星今（24）日宣布，Galaxy AI繁體中文預計於10月底上線，只需至「設定」中下載「語言套件」，台灣用戶即可享有在地化AI使用體驗。

Galaxy AI具備豐富的翻譯功能，從日常通話、社群訊息、會議錄音到文件與網頁翻譯，可以應對各式應用場景。

透過翻譯助理功能，用戶出外旅遊不再雞同鴨講，聆聽國外導覽、演講時，還可以運用聆聽模式，掌握精彩內容；通話即時翻譯功能，也可讓國際通話無障礙，讓語言不再成為溝通的瓶頸，出國玩美食名店輕鬆訂位，並支援LINE、WhatsApp等第三方通訊軟體，使用更便利。

語音轉文字智慧助理功能，能一鍵將錄音轉為逐字稿，並進行翻譯、摘要整理，讓長時間的課堂、會議記錄更高效流暢，是商業人士及學生的得力助手；需大量瀏覽新聞外電、外語論文時，可以運用網頁摘要智慧助理，快速翻譯、摘要網頁重點，節省寶貴時間。

忙碌行走時，突然收到同事詢問訊息，Galaxy Z Flip6的智慧回覆建議功能，可根據使用者語氣和過去對話生成適合內容，不需停下腳步、展開手機即能快速應對。

Galaxy AI也預計於今年底支援阿拉伯文、中文（台灣、中國、香港）、英文（澳洲、印度、英國、美國）、法文（加拿大、法國）、德文、印地文、印尼文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文（歐洲、巴西）、俄文、西班牙文（墨西哥、西班牙、美國）、泰文、越南文、土耳其文、荷蘭文、瑞典文和羅馬尼亞文等多種語言。

AI GALAXY 三星 語言

延伸閱讀

趕快更新！三星電子 Galaxy AI 繁體中文正式上線

卡位雙11購物節商機 台灣三星祭出多項好康

Samsung Week雙11購物節登場！超狂優惠攻略大公開

三星 Galaxy Z Fold 特別版登場 搭載高通 S8 Gen 3 處理器

相關新聞

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

台中市西屯區永福路知名健身房Chill Fit秋健身，傳出無預警結束營業。會員向市府消保官投訴，今年8月才繳會費，沒想到...

快更新！三星Galaxy AI繁體中文上線　智慧體驗再升級

三星Galaxy AI於今年年初問世，其多樣化功能助力創作、溝通、娛樂、生產力，提升生活便利及工作效率，深受用戶喜愛；三...

限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、草莓蘋果優格雪糕」同品項買1送1　日本青森蘋果新鮮上架

周末即將到來，全家便利商店「康康五」優惠又來了！本周推出廣受網友喜愛的「Fami!ce霜淇淋」、「杜老爺草莓蘋果優格雪糕...

麥當勞獵人盲卡包完售 30日店內購指定餐送撲克牌

麥當勞聯名動漫獵人推出限量30萬包的盲卡包，昨天僅3小時就完售。麥當勞預計30日將送出限量19萬份的「獵人BOOK牌」，...

7-ELEVEN「i划算」平台即日起限時限量開賣日本青森「蜜桃土岐蘋果」

每年10月中旬是一年一度的青森蘋果季，據統計日本青森有高達9成以上的「蜜桃土岐蘋果」外銷來台，相當受到民眾喜愛，7-EL...

好市多「2024黑色購物週」日期悄曝光 雙11線上購物先買一波

雙11還沒過，好市多App搶先透露了「2024黑色購物週」的舉辦日期的端倪，在App最新更新年末最後一波10月底至12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。