快更新！三星Galaxy AI繁體中文 10月底上線

三星Galaxy AI今年初問世，多樣化功能助力創作、溝通、娛樂、生產力，深受用戶喜愛；三星今（24）日宣布，Galaxy AI繁體中文預計於10月底上線，只需至「設定」中下載「語言套件」，台灣用戶即可享有在地化AI使用體驗。

Galaxy AI具備豐富的翻譯功能，從日常通話、社群訊息、會議錄音到文件與網頁翻譯，可以應對各式應用場景。

透過翻譯助理功能，用戶出外旅遊不再雞同鴨講，聆聽國外導覽、演講時，還可以運用聆聽模式，掌握精彩內容；通話即時翻譯功能，也可讓國際通話無障礙，讓語言不再成為溝通的瓶頸，出國玩美食名店輕鬆訂位，並支援LINE、WhatsApp等第三方通訊軟體，使用更便利。

語音轉文字智慧助理功能，能一鍵將錄音轉為逐字稿，並進行翻譯、摘要整理，讓長時間的課堂、會議記錄更高效流暢，是商業人士及學生的得力助手；需大量瀏覽新聞外電、外語論文時，可以運用網頁摘要智慧助理，快速翻譯、摘要網頁重點，節省寶貴時間。

忙碌行走時，突然收到同事詢問訊息，Galaxy Z Flip6的智慧回覆建議功能，可根據使用者語氣和過去對話生成適合內容，不需停下腳步、展開手機即能快速應對。

Galaxy AI也預計於今年底支援阿拉伯文、中文（台灣、中國、香港）、英文（澳洲、印度、英國、美國）、法文（加拿大、法國）、德文、印地文、印尼文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文（歐洲、巴西）、俄文、西班牙文（墨西哥、西班牙、美國）、泰文、越南文、土耳其文、荷蘭文、瑞典文和羅馬尼亞文等多種語言。