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挑戰生死議題 綠光劇團重演《人間條件一》與《當妳轉身之後》

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《人間條件一》全體演員歡慶好成績。圖／綠光劇團提供，張大魯／攝影
《人間條件一》全體演員歡慶好成績。圖／綠光劇團提供，張大魯／攝影

吳念真導演攜手綠光劇團，深入探討人生中最重要的議題。《人間條件一》講述為了彌補缺憾而重返人間的動人故事，巡迴演出17場票房大捷，並將在竹北與台南加演。《當妳轉身之後》聚焦於每個人終將面對的生老病死，票房突破9成。綠光劇團昨舉辦「四喜臨門」辦桌慶功宴，吳念真、李明澤、吳定謙、王琄、洪都拉斯、方宥心與呂捷齊聚一堂，共同歡慶佳績。

《人間條件一》是吳念真23年前為舞台劇創作的原創劇本。劇情描述離世多年的阿嬤附身在孫女阿美身上，因為一句「千萬要堅強」而來不及回應的話，阿嬤穿越陰陽兩界，歷經千辛萬苦回到人間，悄然縫補了心中愛的缺憾。

11月底即將演出的綠光世界劇場作品《當妳轉身之後》時隔8年重返舞台，圍繞生命議題，探討死亡、醫德倫理、生命價值等。透過吳念真的改編，觀眾能藉主角的幽默與自嘲，更容易面對並接受人生中不可避免的課題。

再度回歸演出《當妳轉身之後》的王琄，目前已進入緊鑼密鼓排練期。暌違8年後，導演吳定謙提出極具挑戰的構想，要讓王琄在戲末褪去身上所有物件，象徵人類赤裸來到世上，也將如此離去。王琄笑著表示：「我還在猶豫，可能得先去健身、練臀大肌。大家要進劇場才會知道我的最終決定。」

方宥心在《人間條件一》中一人分飾年齡橫跨60歲的「阿美阿嬤」兩個角色，展現了她在身體與聲音上的靈活切換。作為歌手出身的她更表示：「對於越難的挑戰越有興趣，若未來《人間條件一》能發展成音樂劇，要把阿嬤的阿嬤請出來我也很願意！」，呂捷則說：「有粉絲說看了戲很想打我，看來我演得很成功！」並於慶功現場化身《人間條件一》劇中校長身份，教大家成語故事，相當精彩。

人間條件 吳念真 阿嬤

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