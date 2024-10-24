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埃及尼羅河之旅 探索千年古文明
埃及擁有近3000年的古代文明歷史，1979年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。有行旅市場高規格，安排開羅包機直達阿布辛貝神殿，13天11夜《穿越千年 埃及尼羅河古文明之旅》，帶旅人更深入探索。
《穿越千年 埃及尼羅河古文明之旅》訂明年2月16日至28日成行，讓遊客有更充裕時間走訪世界文化遺產神殿，欣賞阿布辛貝夜間聲光秀，並入住唯一黑白沙漠星空飯店，盡覽無垠星空。另安排搭乘遊輪和風帆船飽覽尼羅河風光；在紅海搭玻璃船，近身觀賞超過800種美麗的珊瑚礁和熱帶魚。也安排乘坐熱氣球全覽埃及景色，在金字塔區體驗騎駱駝，彷彿置身古埃及。
一對一說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/5d9Ql6
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