烏龍麵買1送1！丸亀製麵「烏龍Q拿滋」也能免費吃

日本烏龍麵連鎖餐廳「丸亀製麵」即日起推出新甜點「烏龍Q拿滋」，乃是使用烏龍麵製作而成，可搭配不同的調味粉，創造可甜可鹹的滋味。為慶祝新品上市，10月25日起，限時可以免費嘗鮮，變裝用餐還可享餐點買1送1、上傳照片抽千元禮券等不同優惠。

丸亀製麵全新甜點「烏龍Q拿滋」，過去在日本曾創下6天售出100萬份的熱銷紀錄。製作方法是將烏龍麵條打成泥狀後製成圓球，下鍋油炸至金黃上桌，有著外酥內彈的滋味，並有「玉米濃湯」、「甜蜜可可」兩種調味粉可以搭配，帶來各具特色的風味，每份5入，售價40元，限於每日11:00、17:00開賣，售完為止。