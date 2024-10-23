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烏龍麵買1送1！丸亀製麵「烏龍Q拿滋」也能免費吃
日本烏龍麵連鎖餐廳「丸亀製麵」即日起推出新甜點「烏龍Q拿滋」，乃是使用烏龍麵製作而成，可搭配不同的調味粉，創造可甜可鹹的滋味。為慶祝新品上市，10月25日起，限時可以免費嘗鮮，變裝用餐還可享餐點買1送1、上傳照片抽千元禮券等不同優惠。
丸亀製麵全新甜點「烏龍Q拿滋」，過去在日本曾創下6天售出100萬份的熱銷紀錄。製作方法是將烏龍麵條打成泥狀後製成圓球，下鍋油炸至金黃上桌，有著外酥內彈的滋味，並有「玉米濃湯」、「甜蜜可可」兩種調味粉可以搭配，帶來各具特色的風味，每份5入，售價40元，限於每日11:00、17:00開賣，售完為止。
為慶祝新品上市與萬聖節到來，「烏龍Q拿滋」 加碼推出「墨西哥微辣」限定口味。10月25日至10月31日期間，來店消費並出示LINE好友畫面，現場說出「不給烏龍Q拿滋就搗蛋」，即可免費獲得「萬聖節版烏龍Q拿滋」1份，送完為止。此外，活動期間穿著成套主題造型服裝的顧客來店，單點菜單1～11號中碗烏龍麵，可享「買1送1」優惠（限同品項，每人優惠1次，每天每店限50名）。此外，拍攝穿著主題造型服裝在丸亀製麵門市用餐的照片，參與官方主題任務，就有機會抽中千元現金抵用券，共計抽出6名得主。
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