POP MART首間「PINO JELLY風格店」進駐林口三井OUTLET二館

最近再度掀起排隊瘋搶潮的POP MART泡泡瑪特，今日進駐林口三井OUTLET二館，打造全台首間「PINO JELLY風格店」，並於門市旁設置超大型糖果工廠情境打卡區，讓娃友拍出可愛打卡照。

慶祝開幕，POP MART林口三井店今日發售多款門市限定商品，各款皆為限量販售、先到先得，每人每款限購1個。「LiLiOS 鯉鯉雕像」為LiLiOS設計師mspring與藝術單位「Silent Trick」及藝術家「虢子楷」三方聯名的珍稀作品，全球限量300支，售價4,280元；「LiLiOS 是非遊戲」同是全球限量300支，售價3,280元，手持O與X的指示牌，呈現若有所思又淘氣的呆萌感，另外還有6款LiLiOS系列限定商品開賣。

近日發表最新熱門款式「CRYBABY破碎花生手辦」於今日同步登場，售價980元，呈現一顆破碎的花生造型，流著淚水的CRYBABY表情憂傷卻逗趣，搭配同樣一臉哀傷的紫色同伴。

與林口三井OUTLET二館同慶開幕，POP MART林口三井店推出DIMOO系列周邊滿額贈活動。凡於門市單筆消費滿990元，可獲得「DIMOO擁抱太陽展示擺件」，化身吸血鬼的DIMOO呼應即將到來的萬聖節；單筆消費滿1,980元再送「DIMOO深色動物王國編織包」；消費滿4,290元則可將「DIMOO擁抱太陽超大牛皮紙袋」帶回家。