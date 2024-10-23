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UNIQLO攜手GU進駐林口三井OUTLET二館 推開幕限定優惠

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GU「Mitsui林口商場店二館」為GU在新北市首間近300坪的大型店舖。圖／GU提供
GU「Mitsui林口商場店二館」為GU在新北市首間近300坪的大型店舖。圖／GU提供

MITSUI OUTLET PARK林口二館今日展開試營運，UNIQLO攜手同集團的GU進駐，雙品牌聯合升級大型店舖，全新店舖面積超過500坪。開幕首五日（10/23-10/27）推出一系列優惠。

今年適逢GU在台十周年，開幕首五日（10/23-10/27）GU APP會員憑會員條碼即享全館9.5折優惠，再贈GU與UNIQLO聯合開幕來店禮「18香頌好禮」一份。消費滿1,500元即可獲得GU與人氣插畫家Kurt Wu合作的「極潮限量露營杯」。消費滿2,000即可參加「寵粉限量扭蛋樂」，抽出多項大獎。另外GU精選多款男、女、童秋冬單品，推出新店獨家限定優惠價。

GU特選女裝「HEAT PADDED夾層背心」原價1,290元，開幕首五日獨家限定APP會員獨享價990元。圖／GU提供
GU特選女裝「HEAT PADDED夾層背心」原價1,290元，開幕首五日獨家限定APP會員獨享價990元。圖／GU提供
GU開幕首五日消費滿1,500元，可機會獲得插畫家「Kurt Wu」為林口店開幕設計的獨家「極潮限量露營杯」一個。圖／GU提供
GU開幕首五日消費滿1,500元，可機會獲得插畫家「Kurt Wu」為林口店開幕設計的獨家「極潮限量露營杯」一個。圖／GU提供

UNIQLO除了開幕首五日推出與GU的聯合早安來店禮之外，會員消費滿2,500元送「時尚莫蘭迪色不鏽鋼保溫瓶」、網購店取滿額再贈「硅藻土吸水杯墊」獨家好禮，以及專屬新會員與兒童的驚喜好禮。開幕同樣嚴選多款男、女、童裝推出優惠，像是百搭神T「男裝U AIRism棉質寬版圓領T恤」及「女裝AIRism棉質T恤」最低只要290元起即可入手。

UNIQLO男裝防風立領連帽外套(防潑水)，MITSUI OUTLET PARK林口二館10/23-10/31開幕優惠價1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝防風立領連帽外套(防潑水)，MITSUI OUTLET PARK林口二館10/23-10/31開幕優惠價1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLOMITSUI OUTLET PARK林口二館10/23-10/27單筆消費滿2,500元並掃APP會員條碼，送「時尚莫蘭迪色不銹鋼保溫瓶」一個。圖／UNIQLO提供
UNIQLOMITSUI OUTLET PARK林口二館10/23-10/27單筆消費滿2,500元並掃APP會員條碼，送「時尚莫蘭迪色不銹鋼保溫瓶」一個。圖／UNIQLO提供

GU Outlet UNIQLO 扭蛋 林口

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