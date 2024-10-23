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SOGO周年慶優惠拚出史上最殺 霸氣喊比出國買還便宜

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO中國信託聯名卡，周年慶獨享4%回饋無上限。圖／遠東SOGO提供
SOGO中國信託聯名卡，周年慶獨享4%回饋無上限。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO百貨周年慶將於11月7日至11月18日壓軸登場，今年SOGO中國信託聯名卡全新組合全力衝刺發卡量、獨享4%回饋無上限，以及強調超有感促銷、要拚出買氣的前提下，霸氣喊出今年周年慶「回饋力道絕對史上最優」，化妝品、精品、家電3C、黃金珠寶、家用寢具、流行服飾各業種回饋全面創新高，平均回饋逾20%，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，「今年SOGO目標就是要打敗出國優惠，我們有信心端出的牛肉絕對不會比出國差。」SOGO全台7店周年慶業績目標為121億、1%成長。

今年對百貨零售來說，都不是一個容易的年度，需要卯足全力才能至少維持業績不掉或是平盤。SOGO忠孝館店長賴必昌強調「周年慶夠便宜客人才會來」，甚至找來各大化妝品集團「談話」，請品牌今年一定要在優惠面下重手，以補足上半年的缺口。

SOGO台北店化妝品單日單櫃滿6,000送800元，今年更首度祭出指定彩妝、香氛香水、男士保養單日單櫃滿3,000元送500元，刷中國信託SOGO聯名卡最高回饋14%。此外，「化妝品天后宮」忠孝館再使出三大招驚爆最低價：8大明星組合現折1千元還可再享買千送百優惠，最低3折起優惠，每組都比日本買還便宜；5,000組特惠組加送10%商品券；以及正港雙11、3,600組特惠組買正貨送正貨。忠孝館黃金珠寶也有逾21％回饋、家電類按摩椅最高54%回饋，讓黃晴雯都動念想趁周年慶為先生買張按摩椅。

國際精品齊聚的SOGO復興館，今年正值精品三大天王改裝擴大，LV一至三樓擴大店型幾乎近完工，現在只剩品牌店內直達電梯將在周年慶前完工，香奈兒目前在三樓推出限時概念店，完整一至三樓擴大店型預計明年第四季完工，屆時店型將較原本擴大三倍之多。愛馬仕預計今年底也會在三樓推出限時店，完整三層樓店裝預計在2026年第一季完成。

今年在全新SOGO中國信託聯名卡優惠加持下，黃晴雯指出「聯名卡4%回饋無上限，買精品更是划算，根本可以不出國買精品」。SOGO復興館舉例，像是香奈兒經典包款11.12訂價36萬7900元，周年慶滿額回饋加上中信聯名卡4%回饋以及銀行刷卡回饋，周年慶用33萬4484元可買到，直接現省3萬多元。若以日圓匯率換算、日本購買退稅後的價格，也較日本買便宜4千元。

遠東SOGO百貨攜手三麗鷗迎接周年慶，遠東SOGO董事長黃晴雯與三麗鷗旗下三大IP：Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館「超殺現折1,000元」， ESTEE LAUDER小棕瓶獨家放大組價值12,005元，優惠價5,500元，折後價4,500元，限100組，限11月8日販售。圖／遠東SOGO提供
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復興館全台獨家加贈SOGO電子商品券，JO MALONE LONDON明星香氛糅香禮盒優惠價8,700元，獨家贈送迷你蠟燭35g再加贈800元SOGO電子商品券，限量20組。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館11月9日19:00晚安限定販售，APPLE iPhone 16 Pro 256G售價40,400元，贈1,000元商品券，限量10台。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館RIMOWA Classic系列Cabin Silver銀色行李箱售價50,800元、RIMOWA Unique彩色皮革手把售價10,000元。圖／遠東SOGO提供
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復興館Christian Louboutin Follies Strass水鑽高跟鞋，價格店洽。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館TOD'S APA托特包，價格店洽。圖／遠東SOGO提供
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復興館BVLGARI Serpentine鮮豔祖母綠色鱷魚皮手提肩背包，售價790,000元。圖／遠東SOGO提供
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