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台灣設計師珠寶創新 林曉同玉石雕情意、OYJ引進AI訂製

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Olivia Yao Jewellery運用MUSEA AI系統生成的設計圖。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery運用MUSEA AI系統生成的設計圖。圖／Olivia Yao Jewellery提供

林曉同設計師珠寶於2024年全台百貨週年慶年度期間，推出經典系列與限定新品，均採用品溫潤優雅的玉為素材，寄託深刻情誼設計中，是佳節送禮、犒賞自己的首選。寄託親子守護情之情「陪伴玉熊」系列，新作「夢想之旅」雕琢藍紫色玉髓為圓潤的熱氣球，陪伴玉熊乘緩緩升空、追逐夢想。兩款青鳥新作，「曉夢花園 · 京都印象」以彩色剛玉和蛋白石的華麗遊彩捕捉京都秋景，「幸福青鳥 落櫻繽紛」則以珍珠母貝溫潤淡雅的虹彩刻畫京都春日的櫻吹雪。「翩翩君子」系列玉竹節巧喻文人君子的高雅、堅韌與溫潤，全新鍊墜與耳環綴上沙佛萊石竹葉，凝聚竹影搖曳的晨光，體現幽雅寧靜的美學。

另一台灣設計珠寶品牌Olivia Yao Jewellery，則是有感於個人化的訂製珠寶需求熱度快速成長，於今年10月率先推出台灣第一版運用AIGC技術的珠寶訂製系統「MUSEA AI系統」，結合AIGC技術輔助珠寶訂製流程，於聊天中就能生成視覺化的提案，並可控制價格區間與局部修改。該系統將於品牌位於敦化南路上的珠寶旗艦店率先測試，預期降低訂製服務中40%的溝通時間，配合3D列印、品牌金工團隊，讓三萬元以下的全訂製珠寶服務成為可能。

隨玉而安系列 ，翩翩君子。圖／林曉同設計師珠寶提供
隨玉而安系列 ，翩翩君子。圖／林曉同設計師珠寶提供
Eric Jade Bear · 夢想之旅，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
Eric Jade Bear · 夢想之旅，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
台灣珠寶品牌Olivia Yao Jewellery推出AI訂製珠寶輔助系統「MUSEA」。圖／Olivia Yao Jewellery提供
台灣珠寶品牌Olivia Yao Jewellery推出AI訂製珠寶輔助系統「MUSEA」。圖／Olivia Yao Jewellery提供
随玉而安系列翩翩君子耳環，15萬5,300元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
随玉而安系列翩翩君子耳環，15萬5,300元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
随玉而安系列翩翩君子鍊墜，14萬6,500元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
随玉而安系列翩翩君子鍊墜，14萬6,500元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
Olivia Yao Jewellery運用MUSEA AI系統生成的設計圖。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery運用MUSEA AI系統生成的設計圖。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery運用MUSEA AI系統生成的設計圖。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery運用MUSEA AI系統生成的設計圖。圖／Olivia Yao Jewellery提供
幸福青鳥系列落櫻繽紛，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
幸福青鳥系列落櫻繽紛，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
曉夢花園 · 京都印象，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
曉夢花園 · 京都印象，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供

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