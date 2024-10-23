台灣設計師珠寶創新 林曉同玉石雕情意、OYJ引進AI訂製

林曉同設計師珠寶於2024年全台百貨週年慶年度期間，推出經典系列與限定新品，均採用品溫潤優雅的玉為素材，寄託深刻情誼設計中，是佳節送禮、犒賞自己的首選。寄託親子守護情之情「陪伴玉熊」系列，新作「夢想之旅」雕琢藍紫色玉髓為圓潤的熱氣球，陪伴玉熊乘緩緩升空、追逐夢想。兩款青鳥新作，「曉夢花園 · 京都印象」以彩色剛玉和蛋白石的華麗遊彩捕捉京都秋景，「幸福青鳥 落櫻繽紛」則以珍珠母貝溫潤淡雅的虹彩刻畫京都春日的櫻吹雪。「翩翩君子」系列玉竹節巧喻文人君子的高雅、堅韌與溫潤，全新鍊墜與耳環綴上沙佛萊石竹葉，凝聚竹影搖曳的晨光，體現幽雅寧靜的美學。

另一台灣設計珠寶品牌Olivia Yao Jewellery，則是有感於個人化的訂製珠寶需求熱度快速成長，於今年10月率先推出台灣第一版運用AIGC技術的珠寶訂製系統「MUSEA AI系統」，結合AIGC技術輔助珠寶訂製流程，於聊天中就能生成視覺化的提案，並可控制價格區間與局部修改。該系統將於品牌位於敦化南路上的珠寶旗艦店率先測試，預期降低訂製服務中40%的溝通時間，配合3D列印、品牌金工團隊，讓三萬元以下的全訂製珠寶服務成為可能。 隨玉而安系列 ，翩翩君子。圖／林曉同設計師珠寶提供 Eric Jade Bear · 夢想之旅，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供 台灣珠寶品牌Olivia Yao Jewellery推出AI訂製珠寶輔助系統「MUSEA」。圖／Olivia Yao Jewellery提供 随玉而安系列翩翩君子耳環，15萬5,300元起。圖／林曉同設計師珠寶提供 随玉而安系列翩翩君子鍊墜，14萬6,500元起。圖／林曉同設計師珠寶提供 Olivia Yao Jewellery運用MUSEA AI系統生成的設計圖。圖／Olivia Yao Jewellery提供 Olivia Yao Jewellery運用MUSEA AI系統生成的設計圖。圖／Olivia Yao Jewellery提供 幸福青鳥系列落櫻繽紛，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供 曉夢花園 · 京都印象，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供