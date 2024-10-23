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邀集百年歷史名店齊聚 新竹SOGO秋季日本展開跑

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹SOGO秋季日本展即日起至11月4日舉辦，集結38家人氣品牌。圖／業者提供
新竹SOGO秋季日本展即日起至11月4日舉辦，集結38家人氣品牌。圖／業者提供

天涼好個秋！新竹SOGO即日起至11/4（一）舉辦秋季日本展，網羅超過38家品牌包含11家初登場名店，遍及日本21個旅遊勝地道地日本美食、人氣伴手禮、職人工藝品，活動期間還有多項優惠，包括消費滿額贈、和苑三井花園飯店住宿券抽獎，讓國人不用出國就能一次享受豐富日本美食文化體驗。

這次日本展新增3家初登場職人現做美食，秋冬必吃日式甜點「惠比壽鯛燒」，栗子紅豆口味最受客人喜愛，綿密口感讓人忍不住一口接一口；大人氣「兩喜布丁蛋糕」，糕體蓬鬆Q彈，布丁順滑細嫩，最推薦日式抹茶布丁口味；日本職人品牌「お肉の九門堂」主打大阪燒炒麵，甜鹹醬汁醇香感撲鼻而來，鍋氣濃郁料多大份量，原汁原味重現日本關西經典美食；「圈圈製菓」主推口味日式鮮奶油、焙茶乳酪、檸檬乳酪，酥脆外皮搭配甜而不膩的內餡，一咬美味就爆開在口中。

除了美食外，日本匠人工藝更是不能錯過，5家首次參展的有：「日本山崎生活美學」嚴選設計與質感兼具的居家好物，全系列商品任選2件88折；以陶瓷器皿極負盛名的「陶八」，引進有田燒、九谷燒、常滑燒多款日本職人作品，皆經過日本食品衛生法檢驗合格，打造出安全又獨特的食器；江戶時代開業的「能作」已走過四百多年歷史，不斷更新鑄造技術，又以錫器系列商品最廣為人知，獨家限量開賣富士山風情杯；「嵐香堂日式薰香專賣店」，嚴選販售日本京都300年知名老舖「松榮堂」薰香產品，始終堅持古法製作，使用天然香料與傳統技藝，透過優雅薰香商品，打造優雅寧靜香氛空間。

此次還特別推出11款特色選品，期間限日限量販售，包括新潟櫻花堂餅乾買一送一、達正多良間黑糖粉買一送一、九州熊本熊棒棒糖16條入原價630元特價550元；逛好逛滿再享SOGO會員獨享消費禮，活動期間SOGO APP會員於日本展單筆消費滿1,500元以上就送100元日本展十足抵用券；單筆滿6,000元送4D立體5倍洗衣果凍膠囊；單筆滿100元送KIRIN生茶/午後紅茶-奶茶1瓶；單筆滿2,000元還可參加抽獎，有機會抽中和苑三井花園飯店小型套房住宿券。

周末假日不能錯過精彩活動則有，10/26（六）14:00-15:00由山佳太鼓帶來強而有力的日本鼓表演，同步開放民眾體驗打擊樂；10/27（日）14:00邀請ACG唱跳團體Re:TurN-Capture及STOVE個人偶像，重現日本動漫舞蹈，感受打call及日系偶像的魅力；11/3（日）14:00、15:30還有兩場日式和菓子DIY活動，由歲時亭日籍主理人帶領民眾體驗「日本美食文化之花」手作美學。

不給糖就搗蛋！萬聖節即將來臨，各種小鬼準備猛虎出柙，10/21（一）-10/26（六）於SOGO 5F萬聖節打卡點拍照上傳至新竹SOGO臉書粉專指定貼文，即可參加搗蛋造型人氣票選，競逐萬元購物金，10/26（六）-10/27（日）搗蛋鬼市集有萬聖節造型點心、手作美食，參加市府遊行前先來充電補能量；10/27（日）萬聖節假日電影趴，放映玩具總動員之驚魂夜，全場免費進場。

京都三百年知名老舖「松榮堂」薰香品，使用天然香料與傳統技藝，打造優雅寧靜香氛空間。圖／業者提供
京都三百年知名老舖「松榮堂」薰香品，使用天然香料與傳統技藝，打造優雅寧靜香氛空間。圖／業者提供
錫器品牌「能作」已走過四百多年歷史，不斷更新鑄造技術，打造出藝術與實用兼具的藝品。圖／業者提供
錫器品牌「能作」已走過四百多年歷史，不斷更新鑄造技術，打造出藝術與實用兼具的藝品。圖／業者提供
於日本展期間使用SOGO APP單筆消費滿2,000元以上有機會抽中和苑三井花園飯店小型套房住宿券。圖／業者提供
於日本展期間使用SOGO APP單筆消費滿2,000元以上有機會抽中和苑三井花園飯店小型套房住宿券。圖／業者提供

SOGO 新竹 日本

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