真無線耳機新品出列！Sony LinkBuds系列配件可換色 soundcore充電盒有螢幕可觸控

相隔2年，Sony宣布推出LinkBuds系列耳機新品，除了延續開放式設計的LinkBuds Open真無線藍牙耳機，更同步亮相的LinkBuds Fit真無線降噪耳機，2款耳機皆搭載Sony獨家開發、與旗艦款WF-1000XM5耳機同款的整合處理器V2晶片，主打最佳環境音佩戴體驗，在聆聽音樂與跟外界保持聯繫之間取得最佳平衡。而空氣耳勾設計，保持了佩戴的舒適與穩固，卻又不會對耳朵造成太大壓力。

另外，專屬的Sound Connect App也提供更多個人化設定，為使用者帶來更貼近需求的智慧聆聽體驗。為了滿足年輕族群喜愛繽紛色彩的需求，Sony還為這2款新品開發了繽紛色彩的耳勾和充電盒果凍套，保護機身的同時更可利用多色的選搭成為專屬個人風格的時尚配件。

2款耳機均配備了Sony獨創的智慧操控功能，全新自動播放功能可透過專屬App設定耳機自動播放情境，廣域點擊操作輕觸耳朵前方無須對準機身，即可便利操作通話、曲目變更、音量調整等功能，更可設定快速存取功能，無須透過手機操作直接點擊即可接續播放Spotify樂曲；亦支援Speak-to-chat快速聊天模式功能，只要開口說話音樂即會自動暫停、方便立即對外溝通。

特別的是，全新的「背景音樂效果」，開啟後會透過將音場拉寬的方式，使內容聽起來像是實際空間中播放的背景音樂，適合工作中想要有背景音不無聊，卻又不想讓音樂的內容干擾工作專注度的情境使用。Sony也預告，LinkBuds系列將在2025年Q1推出LinkBuds Speaker無線藍牙喇叭，回到家只要將LinkBuds耳機收進充電盒休眠，音樂即自動由LinkBuds Speaker播放，讓音樂享受無縫串連。

近期soundcore也推出系列旗艦新款Liberty 4 Pro降噪真無線藍牙耳機，針對音質、降噪、操作介面、充電四大功能全面提升，主打擁有錄音室等級Hi-Fi聽覺效果，ACAA 4.0同軸雙動圈與數位分頻的獨家調音技術；雙耳搭載7感應器，搭配最新Adaptive ANC 3.0自適應降噪技術及10段降噪調節；雙邊耳機有按壓滑動操控條的防誤觸裝置，讓使用者能放心接打電話、調整音量及切換歌曲。