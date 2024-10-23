免排隊！「Pokémon Store」登上 PChome 24h 購物

寶可夢迷最愛的寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」在台北開幕後，吸引粉絲排隊購買，PChome 24h購物宣布，將於 10 月 24 日（星期四）正式開設全新「Pokémon Store」，為全台寶可夢迷們獻上全新的購物平台。

「Pokémon Center TAIPEI」是寶可夢的官方直營商店，不僅提供多樣化的原創商品，還有寶可夢遊戲軟體、卡牌遊戲，以及提供訓練家們各種驚喜的服務和體驗。除在日本吸引寶可夢粉絲排隊購買，在台灣也引爆排隊炫風。

PChome 24h購物宣布表示，「Pokémon Store」提供豐富多樣的寶可夢周邊商品，包括毛絨玩具、生活雜貨、文具、遊戲與寶可夢卡牌等，應有盡有，滿足不同年齡層的寶可夢迷需求。

PChome 24h購物指出，消費者透過 PChome 24h購物，即可輕鬆入手僅在台灣唯一官方直營店「Pokémon Center TAIPEI」的部分原創商品。

為慶祝「Pokémon Store」上線，凡自 10 月 24 日起，在「Pokémon Store」單筆訂單滿額，即可獲得限量原創貼紙一張，數量有限，送完為止。

PChome 24h購物表示，為迎接「Pokémon Store」開幕，準備了一系列人氣商品，讓寶可夢迷們一次擁有，包含快龍毛絨玩具、別緻的徽標胸針，還是實用的寶可夢悠遊卡等，「Pokémon Center TAIPEI」販售的周邊皆有販售。此外，皮卡丘毛絨玩具系列則包含了萬聖節南瓜皮卡丘和飛翔皮卡丘等多種造型；鄰近萬聖節，就讓換上了可愛的南瓜造型的皮卡丘陪你一起trick or treat吧！