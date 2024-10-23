麥當勞「隱藏1優惠」爆月底到期 一票人驚呼：現在才知道

麥當勞是許多人吃速食的第一首選，近期有網友在PTT上發文表示，麥當勞APP累積的「M point」，只到次年的月底到期，而該APP是去年（2023）10月26日推出的，因此第一波點數到期日是10月31日，原PO趕緊呼籲網友有快到期的點數，要快去兑換商品，不要浪費了！

貼文一出，立刻引來網友議論紛紛，「感謝提醒」、「只有110點什麼都不能換，只能讓它過期了」、「APP也沒顯示月底到期點數剩多少？」、「早就卸載APP了」、「兌換規則到底是什麼？」、「這種規定變成每個月都有到期點數」、「剛打開APP發現點數兌換還打折」。

有許多網友抱怨現在才知道有到期日，「原來有期限喔，現在才知道」、「太糟糕了，若沒有期限顯示，怎麼知道點數兌換到什麼程度了，下一次的點數到期月份不就要自己細算？」、「可以使用一個月？原諒我的無知」、「好扯，竟然沒有到期提醒，這最基本的吧！」、「哇！厲害，完全沒注意到」、「感謝提醒，完全沒發現這也有點數」、「這東西居然有期限」。有網友透露其實從APP上的「回饋優惠>>右上角Points>>查看全部，就可以看到M point記錄了」，另外仔細看還有「閏年」的到期算法。

有部分網友分享划算的兌換方式，「剛瞄一眼覺得是蛋捲冰最划算，蛋捲冰要300點，四塊雞塊要1500點，但四塊雞塊明顯沒有蛋捲冰的五倍價值吧？」、「如果是餐點應該是薯餅划算吧？每次早餐薯餅都用點數另外換」、「如果以定價來說，雪碧小杯33元，只要30點，最划算」、「只要是甜心卡內有的商品，兌換都不划算，我都換漢堡或炸雞」。