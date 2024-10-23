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滑雪度假必備！LV SKI系列漸層和反光monogram包超有型

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出最新LV SKI系列女裝及配件。圖／路易威登提供
路易威登推出最新LV SKI系列女裝及配件。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為即將到來的冬季，推出最新LV SKI系列女裝及配件。全系列運用高科技布料和引領時尚潮流的剪裁製作，充滿活力的風格，滿足時髦女性冬季在滑雪及各種活動的所有需求。

系列單品包括貼身的打底衣、獨特造型的刷毛和羅紋羊絨針織衫、百搭的運動緊身褲或牛仔褲，搭配及膝的剪羊毛材質長靴，這些時髦又實用的必備品可穿出下雪天最時髦的時尚組合，適合在滑雪活動穿著，兼具運動風格與休閒服飾的單品也能融入日常整體造型。上身是最新能應付各種天候條件的尼龍材質單品，從背心到羽絨服，菱格紋縫線呼應了行李箱裡品牌的經典Malletage菱格紋。

麂皮加上剪羊毛，打造符合冬日氣息Monogram圖紋的Carryall包款。LV Snow系列的OnTheGo和Keepall ，以漸層銀色Monogram尼龍布料製造出猶如被霜覆蓋般的效果。Coussin包則採用與時裝印花圖案相關的全新漸層色彩，有兩種配色可供選擇。Monogram Miroir包則重新演繹反光表面的設計概念，體現復古未來美學，在帆布上進行高光處理與壓印LV Monogram圖案增加質感。

輕便後背包。圖／路易威登提供
輕便後背包。圖／路易威登提供
翻羊毛腰包。圖／路易威登提供
翻羊毛腰包。圖／路易威登提供
LV MEDALLION黑色手套。圖／路易威登提供
LV MEDALLION黑色手套。圖／路易威登提供
路易威登推出最新LV SKI系列女裝及配件。圖／路易威登提供
路易威登推出最新LV SKI系列女裝及配件。圖／路易威登提供
Aspen踝靴，61,000元。圖／路易威登提供
Aspen踝靴，61,000元。圖／路易威登提供
LV SKI系列Coussin PM包，16,200元。圖／路易威登提供
LV SKI系列Coussin PM包，16,200元。圖／路易威登提供
LV Snow眼罩，53,000元。圖／路易威登提供
LV Snow眼罩，53,000元。圖／路易威登提供
LV SKI系列COUSSIN BB包。圖／路易威登提供
LV SKI系列COUSSIN BB包。圖／路易威登提供
翻羊毛圍巾。圖／路易威登提供
翻羊毛圍巾。圖／路易威登提供
以漸層銀色Monogram尼龍布料製造的Keepall Bandoulière 45包，12萬2,000元。圖／路易威登提供
以漸層銀色Monogram尼龍布料製造的Keepall Bandoulière 45包，12萬2,000元。圖／路易威登提供
銀色Monogram Miroir的LOOP PM包，99,000元。圖／路易威登提供
銀色Monogram Miroir的LOOP PM包，99,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出最新LV SKI系列女裝及配件。圖／路易威登提供
路易威登推出最新LV SKI系列女裝及配件。圖／路易威登提供
路易威登推出最新LV SKI系列女裝及配件。圖／路易威登提供
路易威登推出最新LV SKI系列女裝及配件。圖／路易威登提供
路易威登推出最新LV SKI系列女裝及配件。圖／路易威登提供
路易威登推出最新LV SKI系列女裝及配件。圖／路易威登提供

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