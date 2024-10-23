滑雪度假必備！LV SKI系列漸層和反光monogram包超有型
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為即將到來的冬季，推出最新LV SKI系列女裝及配件。全系列運用高科技布料和引領時尚潮流的剪裁製作，充滿活力的風格，滿足時髦女性冬季在滑雪及各種活動的所有需求。
系列單品包括貼身的打底衣、獨特造型的刷毛和羅紋羊絨針織衫、百搭的運動緊身褲或牛仔褲，搭配及膝的剪羊毛材質長靴，這些時髦又實用的必備品可穿出下雪天最時髦的時尚組合，適合在滑雪活動穿著，兼具運動風格與休閒服飾的單品也能融入日常整體造型。上身是最新能應付各種天候條件的尼龍材質單品，從背心到羽絨服，菱格紋縫線呼應了行李箱裡品牌的經典Malletage菱格紋。
麂皮加上剪羊毛，打造符合冬日氣息Monogram圖紋的Carryall包款。LV Snow系列的OnTheGo和Keepall ，以漸層銀色Monogram尼龍布料製造出猶如被霜覆蓋般的效果。Coussin包則採用與時裝印花圖案相關的全新漸層色彩，有兩種配色可供選擇。Monogram Miroir包則重新演繹反光表面的設計概念，體現復古未來美學，在帆布上進行高光處理與壓印LV Monogram圖案增加質感。
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