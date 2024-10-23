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又「開花」了！村上隆最新藝術小花表限量20只奢華盛放
日本重量級藝術家村上隆（Murakami Takashi）過去擅長將日本次文化與古典藝術融合，尤其招牌的彩色小花療癒人心，是兼具話題討論與拍賣會成交紀錄實績的知名藝術家，更曾為美國《時代雜誌》、英國《藝術觀察》雜誌分別評選為年度百大（藝術）人物。近日村上隆再度與瑞士高級鐘表品牌HUBLOT合作，推出全新MP-15村上隆陀飛輪藍寶石彩虹表，全球限量20只。
村上隆的藝術創作除了以彩色的彩虹小花療癒人心，其創作精髓更廣泛包含壁畫、屏風、立體創作，例如今年在日本京都展出的「村上隆靈氣京都」，便將包含京都傳統文化的祇園祭山鉾（山車）、琳派（Rimpa）名作《風神雷神》巧妙入畫並轉譯，賦予多彩、當代的雅俗共賞趣味。
本次與瑞士高級鐘表品牌HUBLOT的再度合作，是延續2021年時雙方合作的Only Watch慈善拍賣版本MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕表，以12「瓣」鑲嵌寶石的彩色小花為靈感，不同在於Only Watch版本的寶石鑲嵌色彩漸變是由內而外以同心圓式外擴，而2024新款MP-15村上隆陀飛輪藍寶石彩虹表則是每一「瓣」葉片皆鑲嵌單一色彩寶石，包含紅寶石、紫水晶、藍色藍寶石、藍色托帕石、沙弗萊石、粉色藍色黃色與橙色藍寶石，總計444顆。
弧形藍寶石鏡面中，HUBLOT再以鐳射技術雕刻具現了一幅大笑的開朗神情、以搭配12瓣彩色葉片。鈦合金表殼內，動力是由236個零件組成的HUB9015手動上鍊中置陀飛輪所提供，由於移除了陀飛輪的上部橋板，因此讓陀飛輪如懸浮空中，讀取時間的同時、分秒「飛行」轉動。訂價約1,154萬3,000元，全球限量20只，可逕行洽詢全台HUBLOT專賣店。
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