冰淇淋買1送1！COLD STONE「酷黑Kuromi冰心捲」新登場

超可愛！「COLD STONE」與三麗鷗人氣巨星「Kuromi」首次聯名推出「酷黑Kuromi冰心捲」，不僅有著黑紫相間的夢幻配色，還可以見到滿滿的Kuromi頭型剪影。同時COLD STONE也新推出「阿華田巧克力麥芽冰銅燒」，還有新品現折100元、冰淇淋第二杯50元、買1送1等不同優惠。

首度推出的「酷黑Kuromi冰心捲」選用人氣生乳酪冰淇淋搭配Oreo，奶香中也帶著鹹甜滋味，蛋糕表面壓印Kuromi頭型剪影，並呈現酷黑紫色的搭配，散發可愛又搞怪的氛圍。整組禮盒包含Kuromi外提盒、限量貼紙1張與酷聖石品牌鋼刀1支，自即日起開放預購，每組850元。即日起至11月21日期間，嘗鮮價現折100元。

酷聖石也首度與阿華田聯名，推出「阿華田巧克力麥芽冰銅燒」，在銅鑼燒餅皮中夾入阿華田巧克力麥芽冰淇淋，帶來濃郁麥芽風味，並且搭配的黑巧克力葉，增添微苦的巧克力滋味，每顆89元。10月28日起搶先於全台7-ELEVEN門市上市，11月12日前享秋冬冰品聯促活動，2件95折。