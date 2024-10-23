遠東SOGO周慶將開跑 業績挑戰121億元

遠東SOGO周年慶將於11月7日開跑，董事長黃晴雯表示，雖然今年有出國潮、疫情後的高基期等因素，讓百貨經營比較辛苦，但對12天的檔期業績仍訂下121億元的目標，要較去年成長1%。

「百貨景氣看周慶，周慶景氣看SOGO。」黃晴雯表示，今年忠孝館、復興館今年改裝，新品牌的進駐都令大家耳目一新，加上有感的折扣優惠，搭配信用卡，回饋率超過20%，大幅提高民眾的消費誘因。

黃晴雯表示，新據點大巨蛋商場Garden City在職棒球賽與接下來的演唱會帶動商機，營運表現相當亮眼，而根據統計，Garden City有75%的來客是新客群，消費年齡層進一步也下降，對於SOGO的全客層與全品牌服務又更為深化。

黃晴雯也說，今年台灣在亞洲零售表現僅小輸有匯率優勢的日本，但優於大陸與南韓，因此對台灣景氣仍有信心。