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7-ELEVEN「巧克力大賞」再攜手HERSHEY’S推聯名新品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「巧克力大賞」再度攜手HERSHEY’S推4款全新話題聯名；LADEARS甜點「輕乳酪蛋糕」新登場，還有萬聖限定南瓜造型羅馬爆餡生乳包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「巧克力大賞」再度攜手HERSHEY’S推4款全新話題聯名；LADEARS甜點「輕乳酪蛋糕」新登場，還有萬聖限定南瓜造型羅馬爆餡生乳包。圖／7-ELEVEN提供

迎接10月底萬聖節，7-ELEVEN針對聚會、派對商機推出結合線上線下推出「歡樂萬聖節專區」，同時近日掌握入秋換季體感經濟，今年集結多款節令限定巧克力，自10月30日至11月26日推出「巧克力大賞」主題專案架，以小規格商品並推出成熟系「高%黑巧專區」，滿足自我犒賞與派對送禮需求，同時再度攜手百年巧克力品牌HERSHEY’S推出聯名商品，甜點自有品牌LADEARS更搭上串流平台韓式料理實境秀話題熱潮，邀請消費者輕鬆到超商購買食材原料。

韓式料理實境秀近日使用超商既有食材製成「栗子提拉米蘇」引領話題潮流，7-ELEVEN也可購買到相同食材原料，帶動甜點自有品牌LADEARS「爆餡羅馬生乳包」聲量與銷售翻倍，近日再推出萬聖限定版，外型討喜吸睛可愛還能用來自製超商版栗子提拉米蘇，售價65元。LADEARS秋季更新推出「輕乳酪蛋糕」，使用北海道LUXE乳酪，乳香濃郁、口感綿密，售價55元。

此外，7-ELEVEN持續強化進口商品結構，引進最新韓國人氣品牌賓格瑞「巧克力夾心冰淇淋蛋糕」、「起司夾心冰淇淋蛋糕」與「海太冰淇淋蜂蜜堅果糖餅雪派」、「海太冰淇淋抹茶巧克力雪派」，將韓國道地街邊小吃鯛魚燒餅與糖餅變成風味冰淇淋，多重口感刷新味蕾體驗。喜愛濃郁口感的不可錯過最新獨家販售「雀巢KITKAT可可碎片冰棒」，巧克力脆皮搭配威化餅乾，滿溢巧克力味超療癒。

7-ELEVEN今年4月首次與百年巧克力品牌HERSHEY’S好時巧克力聯名合作，以100%濃韻純可可粉製作多款商品，引爆話題及熱銷，在甜點控敲碗期盼下，7-ELEVEN於10月30日起將再度推出HERSHEY’S好時巧克力聯名系列，其中今年首度推出就熱賣近百萬片的軟餅乾推出添加巧克力豆全新口味，口感豐富、微苦中帶有甘甜，並有「巧克力雙餡鬆餅」、「生巧克力半月燒」、「巧克力慕斯杯」等療癒系甜點，百元內親民價格就能吃到可可風味極致濃厚享受，10月30日至11月12日指定烘焙、冷藏甜點商品還可享第2件省10元優惠。同步推薦「愛餡大亨巧克力爆漿菠蘿」、「統一麵包日式脆皮菠蘿」、「新感覺可可夾心」、「統一蛋糕屋巧克力甜心蛋糕」，多樣化選擇滿足巧克力控的味蕾。

根據7-ELEVEN過往觀察，11月起進入巧克力銷售高峰，7-ELEVEN每年入秋後推出「巧克力大賞」蒐羅全球各地特色巧克力。近年來更觀察到消費者健康意識興起，在甜食選擇上也喜愛高純度的黑巧克力減少負擔，此次便蒐集瑞士蓮、Frey、凱薩等全球知名品牌推出「高%黑巧專區」，更以小份量特殊規格滿足多元購買需求。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN新推出「雀巢KITKAT可可碎片冰棒」（售價79元）、「LOTTE雪見大福冰淇淋－濃郁巧克力」（售價59元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「雀巢KITKAT可可碎片冰棒」（售價79元）、「LOTTE雪見大福冰淇淋－濃郁巧克力」（售價59元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出多款巧克力系列烘焙美味新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出多款巧克力系列烘焙美味新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自10月30日起推出HERSHEY’S好時巧克力聯名系列新品「生巧克力半月燒」與「巧克力慕斯杯」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自10月30日起推出HERSHEY’S好時巧克力聯名系列新品「生巧克力半月燒」與「巧克力慕斯杯」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN甜點自有品牌LADEARS推出新品「輕乳酪蛋糕」，售價55元，10月30日至11月12日可享指定品項任選第2件省10元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN甜點自有品牌LADEARS推出新品「輕乳酪蛋糕」，售價55元，10月30日至11月12日可享指定品項任選第2件省10元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出韓國話題進口冰淇淋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出韓國話題進口冰淇淋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月30日至11月26日推出年度儀式感必備「巧克力大賞」主題專案架。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月30日至11月26日推出年度儀式感必備「巧克力大賞」主題專案架。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「巧克力大賞」再度攜手HERSHEY’S推4款全新話題聯名；LADEARS甜點「輕乳酪蛋糕」新登場，還有萬聖限定南瓜造型羅馬爆餡生乳包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「巧克力大賞」再度攜手HERSHEY’S推4款全新話題聯名；LADEARS甜點「輕乳酪蛋糕」新登場，還有萬聖限定南瓜造型羅馬爆餡生乳包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN甜點自有品牌LADEARS推出超萌萬聖節限定版「爆餡羅馬生乳包」，售價65元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN甜點自有品牌LADEARS推出超萌萬聖節限定版「爆餡羅馬生乳包」，售價65元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再度攜手百年巧克力品牌HERSHEY'S好時巧克力聯名合作，新品10月30日起開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再度攜手百年巧克力品牌HERSHEY'S好時巧克力聯名合作，新品10月30日起開賣。圖／7-ELEVEN提供

冰淇淋 品牌 巧克力

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