馬賽皂造型包和小螃蟹吊墜 香奈兒2024/25度假到馬賽

香奈兒（CHANEL）即將於11月上市2024/25 Cruise度假系列，並率先曝光在法國南部大城馬賽所拍攝的該系列形象廣告。系列形象由攝影師Jamie Hawkesworth在馬賽及其周邊地區掌鏡拍攝，捕捉模特兒Loli-Bahia的風姿，瀰漫自由奔放的氛圍，生動詮釋品牌與此系列的獨立精神、隨性自在與現代感。

馬賽是一座在繁華現代都會與湛藍大海之間搖曳生姿的度假城市，擁有獨特迷人的律動感。這座濱海城市充滿活力的生活氣息，是匯聚多元文化以及蓬勃創作能量的活力大城，處處流動的自由感與生命力，完美體現了香奈兒的品牌核心理念，以及創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）熱情奔放的靈魂，並啟發了這系列服飾的創作，將海濱、休閒、都會的日夜輕鬆地構築成一系列率性自在的服飾。

在形象廣告中，Loli-Bahia身著一套以香奈兒經典黑白線條為設計靈感的潛水裝，盡情欣賞海岸線的壯麗，同時彰顯出微風、太陽、海洋與晴空的和諧之美。透過這系列影像，包括斜紋軟呢套裝、條紋衫、雙C logo、緞帶蝴蝶結、菱格紋絎縫口蓋包等，極具辨識度的香奈兒經典的品牌符碼，都巧妙融入地中海風情，創造出令人耳目一新的活潑面貌。

馬賽是座運動之城，而貫穿本季形象宣傳廣告的經典斜紋軟呢外套，最初也是男士戶外運動時穿著的保暖服飾材質，在此系列以輕柔的質地和合身的摩登剪裁完美展現。連帽長袖運動衫、按扣與貝殼刺繡等充滿運動風的細節巧思，為服裝剪裁注入全新風貌，在充滿稜角的都市環境下，更襯托出其現代美感。從高級皮革打造的自行車短褲，再到洋溢運動服風並點綴辮飾的百慕達丹寧短褲，其他系列服裝同樣展現出活躍能量。舒適便於行走的黑色漆皮平底鞋，靈感則來自燕尾服皮鞋與潛水裝。