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大金變頻冷暖空調金溫暖 年底前購機最高可省18,800元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大金空調年度新機種「橫綱Y系列」超越國家一級能效，溫濕雙控超舒適，安全守護心愛的家人。圖／大金空調提供
大金空調年度新機種「橫綱Y系列」超越國家一級能效，溫濕雙控超舒適，安全守護心愛的家人。圖／大金空調提供

隨著季節進入秋冬，面對忽冷忽熱又經常陰雨綿綿的多變氣候，變頻冷暖空調已普遍成為舒適過冬的熱銷必備商品。大金空調體貼消費者需求，即日起至12月31日止，購買大金家用變頻冷暖空調一對一、一對多、輕商用冷專機型，可享現買現扣2,000元/組。購買VRV mini系列，再送價值13,800元的大金除濕機JP24ASCT-H/N（限量1,000台，送完為止），還可申請政府節能補助3,000元/組，貨物稅退稅2,000元/組，最高享18,800元的超值優惠。

大金變頻冷暖空調優異的變頻技術，長時間開啟暖氣一樣省電省錢，且穩定的室內溫度對於長輩與嬰幼兒來說，是最溫暖貼心的守護。大金獨家氣流技術能確實溫暖房間內每個角落，溫度均勻且升溫快、安全、靜音，舒適度遠高於傳統電熱器，且沒有消耗氧氣的問題，不會因室內含氧量降低產生身體不適。冬天暖房、夏天涼爽，一台多功能、更省去收納季節電器的困擾。

和泰大金會長蘇一仲表示：「現在進入秋冬季節，氣溫變化大，尤其年紀大的長者更要注意溫差誘發心血管問題或身體不適。秋冬開空調已經慢慢成為許多人的生活習慣，大金空調在恆溫及省電上面的好口碑，希望能邀請更多消費者幸福體驗。」

其中首推大金空調年度新機種「橫綱Y系列」，全系列機型超越國家一級能效，智慧運轉燈設計運轉模式一目瞭然，再加上Hybrid Cooling溫濕雙控科技，可同時控制溫度與濕度，一年四季舒適又省電，安全守護心愛的家人。

除了買大金家用變頻冷暖空調享受現扣、節能補助、退稅優惠，買VRV mini系列另送可讓室內超乾爽的新款大金除濕機JP24ASCT，簡潔優雅外型設計，除濕機採用LED觸控操作面板，擁有衣類乾燥、自動除濕、連續除濕3大使用模式，機體高度約58公分，好收納卻有大除濕量，額定除濕量12L/天，且1級能效，高效除濕又省電，最適合秋冬季節長時間開啟打擊濕氣。

大金獨家氣流技術讓溫度均勻且升溫快，溫暖房間內每個角落。圖／大金空調提供
大金獨家氣流技術讓溫度均勻且升溫快，溫暖房間內每個角落。圖／大金空調提供
新款大金除濕機擁有12L大除濕量，3大模式高效除濕超省電。圖／大金空調提供
新款大金除濕機擁有12L大除濕量，3大模式高效除濕超省電。圖／大金空調提供

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