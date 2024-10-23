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品味的手上「莊園」RICHARD MILLE尚蒂伊藝術與雅致展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
車體輪廓、概念都相當前衛的蘭吉雅（Lancia）Pu+Ra HPE概念車，並獲今年的「風雅巡展」（Concours d'Élégance）冠軍。圖／RICHARD MILLE提供
車體輪廓、概念都相當前衛的蘭吉雅（Lancia）Pu+Ra HPE概念車，並獲今年的「風雅巡展」（Concours d'Élégance）冠軍。圖／RICHARD MILLE提供

頂級鐘表品牌RICHARD MILLE今年9月在巴黎市郊Chantilly古堡舉辦了一場「尚蒂伊藝術與雅致」活動，有古堡、有馬車、有超跑、有熱氣球、有氣質花束，本報亦是台灣受邀的唯二媒體。然從頭到尾沒看到任何一只RICHARD MILLE新表，到底這場活動所謂何事？事實上，Chantilly古堡不僅是活動舉辦場地，古堡本身的存在、更是本次採訪的隱藏子題。

去巴黎觀光，羅浮宮常是熱門景點，但Chantilly古堡一處就匯集法式花園、典藏美術兩大特色。原來古堡歷史可溯及1358年，法國大革命期間一度毀損，並於1882年重新修復。城堡花園出自曾被譽為「皇家造園師」的André Le Nôtre之手，其最知名作品首推凡爾賽宮，而Chantilly的花園更早於凡爾賽宮的1665開始建造，並以幾何平面式的整潔勻稱、成為「法式花園」的美學代表。古堡內的「孔代美術館」更藏有歷代孔代（Condé）親王的美術藏品，包含1,000幅畫作、2,500幅版畫與藏書約3萬冊；文藝復興三傑之一、拉斐爾的「美惠三女神」亦是鎮「館」亮點，無怪遊客如織、絡繹不絕。

活動正式前一晚，RICHARD MILLE更大手筆在夜間包下「孔代美術館」，男士賓客皆被要求換上最正式的Black Tie服裝，在夜間進行雞尾酒會和晚宴。無論是路易十六的肖像畫、推測1730年份的日式柿右衛門風格彩繪生活瓷器、揉合新藝術與伊斯蘭風格的彩繪馬賽克地磚...包含守衛廳（La Salle des Gardes）、大猴戲屋（La Grande Singerie）、軍事畫室（Grand Condé）、鹿畫廊（La Galerie des Cerfs）等多個空間都被「開箱」、任人近距離欣賞法國貴族超過400年的品味，那是何等的一期一會？

而當時序邁入9月15日、全世界的汽車愛好者以及大眾魚貫踏入佔地7,800公頃的古色古香城堡園區。包含Lancia、Ferrari、Bugatti、Alpine、Lamborghini、Alpha Romeo、Maserati、McLaren…多個知名歐陸汽車品牌悉數雲集，甚至場邊更有超過40個汽車俱樂部的900輛經典車群聚，俱樂部成員們並非單純因汽車而集會，更像一場愉快的野餐或家庭小聚，分享情誼、分享對汽車與生活的熱愛。人們有時就著乾草堆或遮陽傘下的椅子坐著，傾談或歡笑，想為小孩（或毛小孩）「放電」？遠方也有目測約100坪以上的親子區，甚至還有免費參加、立地起降的熱氣球，家庭價值滿分。

回到大會本身，三大亮點首推共10款參與「風雅巡展」（Concours d’Elegance）的概念車，最終由蘭吉雅（Lancia）的雙動力概念車Pu+Ra HPE獲得；「經典車巡展」（Concours d’Etat）則由Bugatti的T35C拿下「最佳展車—戰前組」殊榮，同時「最佳展車—戰後組」則由Talbot-Lago T26 GS Coupé獲得。活動已在9月15日圓滿落幕，根據大會統計，參加人數共超過28,000人次。再說一次，從頭到尾，我們沒看到任何一只未曾聽聞的RICHARD MILLE新表，但讓人深刻感受到兩件事，以及：為什麼RICHARD MILLE要耗費龐大預算、贊助如斯大規模的經典車活動？

其一：品味、美與藝術是深植人心的，它可以是一幅畫作、一台劃時代1970年代的雪鐵龍DS 21、一片揉和伊斯蘭文化與新藝術風格的地磚。畢竟美與藝術需要人們長時間的浸淫、學習、感受，從歷史而來並融入當代，一如RICHARD MILLE在傳統高級製表的基礎上，持續在風格、技術上超越極限。其二：品味還是需要分享的，獨樂樂不如眾樂樂。擁有一台好車更大的樂趣，是同時有可以分享的同好，是在擁有珍貴事物像一只RICHARD MILLE名表的同時，還有閒情逸致能與家人、友朋盡情暢聚。

最後一提：品味除了學習，更需要時間綿密積累，一如一片江山、一座城堡、一個莊園、一個家族的建立，或就從一只手腕上的RICHARD MILLE開始。

活動的前一晚，RICHARD MILLE甚至在Chantilly古堡外大手筆施放長達約10分鐘的煙火，燦爛、盛大、此生難忘。圖／RICHARD MILLE提供
活動的前一晚，RICHARD MILLE甚至在Chantilly古堡外大手筆施放長達約10分鐘的煙火，燦爛、盛大、此生難忘。圖／RICHARD MILLE提供
活動日當天繞場展示的是Alfa Romeo全世界限量33輛的33 Stradale跑車，並具V6、純電雙動力系統。圖／RICHARD MILLE提供
活動日當天繞場展示的是Alfa Romeo全世界限量33輛的33 Stradale跑車，並具V6、純電雙動力系統。圖／RICHARD MILLE提供
場地內、場地外，跨時代的戀人們駕駛著愛車，開向人生的前方。圖／RICHARD MILLE提供
場地內、場地外，跨時代的戀人們駕駛著愛車，開向人生的前方。圖／RICHARD MILLE提供
骨董車的魅力不僅有內裝細節，特殊的輪廓更是畫時代的美學剪影，一如上圖中出自雪鐵龍的DS 21，在1970年代有「太空船」之稱。圖／RICHARD MILLE提供
骨董車的魅力不僅有內裝細節，特殊的輪廓更是畫時代的美學剪影，一如上圖中出自雪鐵龍的DS 21，在1970年代有「太空船」之稱。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE的RM 72-01 Lifestyle腕表具5N紅金、鈦合金、白或黑色陶瓷款四種版本，鑽石鑲嵌並有雪花式鑲嵌、圓鑽、梯鑽三種版本。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE的RM 72-01 Lifestyle腕表具5N紅金、鈦合金、白或黑色陶瓷款四種版本，鑽石鑲嵌並有雪花式鑲嵌、圓鑽、梯鑽三種版本。圖／RICHARD MILLE提供
RM 72-01 Lifestyle腕表以CRMC1自製機芯為動力，機芯零件數多達425個，並具專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制。圖／RICHARD MILLE提供
RM 72-01 Lifestyle腕表以CRMC1自製機芯為動力，機芯零件數多達425個，並具專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制。圖／RICHARD MILLE提供
由RICHARD MILLE冠名的尚蒂伊「藝術與雅致」 經典車展，匯集多個經典或骨董車俱樂部。圖／RICHARD MILLE提供
由RICHARD MILLE冠名的尚蒂伊「藝術與雅致」 經典車展，匯集多個經典或骨董車俱樂部。圖／RICHARD MILLE提供
歷史可追溯至1358年的Chantilly古堡，據稱擁有全法國第二大的（孔代）美術館藏，亦是法式庭園與品味的表徵。圖／RICHARD MILLE提供
歷史可追溯至1358年的Chantilly古堡，據稱擁有全法國第二大的（孔代）美術館藏，亦是法式庭園與品味的表徵。圖／RICHARD MILLE提供
活動中的「風雅巡展」（Concours d'Élégance）大秀10位模特兒與概念車的共演，是活動亮點之一。圖／RICHARD MILLE提供
活動中的「風雅巡展」（Concours d'Élégance）大秀10位模特兒與概念車的共演，是活動亮點之一。圖／RICHARD MILLE提供
活動場邊可免費搭乘的熱氣球、按鍵式手風琴表演、戶外市集，帶來溫馨與分享的家庭生活。圖／RICHARD MILLE提供
活動場邊可免費搭乘的熱氣球、按鍵式手風琴表演、戶外市集，帶來溫馨與分享的家庭生活。圖／RICHARD MILLE提供
泛著閃亮金屬光澤的汽車，無論靜置或行駛中，映現了動力、風格的多重面向。圖／RICHARD MILLE提供
泛著閃亮金屬光澤的汽車，無論靜置或行駛中，映現了動力、風格的多重面向。圖／RICHARD MILLE提供
林蔭下隨意坐著乾草堆或遮陽椅，「藝術與雅致」 經典車展更是一次優雅品味的日常聚焦。圖／RICHARD MILLE提供
林蔭下隨意坐著乾草堆或遮陽椅，「藝術與雅致」 經典車展更是一次優雅品味的日常聚焦。圖／RICHARD MILLE提供

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