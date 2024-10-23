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紐約Burberry三樓大店再開幕！「甜瓜」、雪兒都來了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
（由左至右）包含雪兒、NBA球星「甜瓜」與英國模特兒卡拉迪樂芬妮皆出席了日前Burberry紐約旗艦店重新開幕活動。圖／Burberry提供
（由左至右）包含雪兒、NBA球星「甜瓜」與英國模特兒卡拉迪樂芬妮皆出席了日前Burberry紐約旗艦店重新開幕活動。圖／Burberry提供

大規模、高人口密集的大城市（Metropolitan）總有新鮮事。英倫品牌Burberry日前為美國紐約東57街旗艦店重新開幕，同時由品牌創意總監Daniel Lee主導、舉辦了私人晚宴。歐美名人包含曾效力於NBA紐約尼克的退役球星「甜瓜」卡梅羅安東尼（Carmelo Anthony）、美國流行樂天后雪兒（Cher），以及英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）都出席了該場活動與晚宴。

其中雪兒是以一身黑色的長版風衣外套、手拿一只出現在高級訂製服裝秀上的迷你黑色Knight包，展現俐落都會風格；卡拉迪樂芬妮則隨興地手持米色的Rocking Horse包，並以短版毛外套搭配黑色高衩長裙，其中長裙並以長大衣結構改造、頗具個性；「甜瓜」卡梅羅安東尼則身穿直筒西裝褲、棒球帽、墨鏡，與Burberry的英倫氣息有段距離，但相當「在地」，也展現出紐約大都會的運動感與活力。

重新開幕的Burberry美國紐約東57街旗艦店最早於1978年開幕、至今已有超過45年歷史，三層樓的空間並展示Burberry與英國藝術家合作的作品與特殊訂製系列，尤其櫥窗具拼接式山丘造景植被，並懸掛上一款長大衣、一雙高跟長靴，加上店內設計細節如西洋棋的「馬」（knight）型扶手，內外呼應、再度召喚出Burberry的英倫優雅與探索冒險的騎士精神。

Burberry紐約東57街旗艦店獨家款鼬鼠色風衣外套，價格店洽。圖／Burberry提供
Burberry紐約東57街旗艦店獨家款鼬鼠色風衣外套，價格店洽。圖／Burberry提供
櫥窗具拼接式山丘造景植被，再度召喚出Burberry的英倫騎士精神。圖／Burberry提供
櫥窗具拼接式山丘造景植被，再度召喚出Burberry的英倫騎士精神。圖／Burberry提供
佔地三層樓、位於紐約東57街的Burberry旗艦店日前重新開幕。圖／Burberry提供
佔地三層樓、位於紐約東57街的Burberry旗艦店日前重新開幕。圖／Burberry提供
Burberry紐約東57街旗艦店獨家款泥碳色風衣外套，價格店洽。圖／Burberry提供
Burberry紐約東57街旗艦店獨家款泥碳色風衣外套，價格店洽。圖／Burberry提供
Burberry紐約東57街旗艦店內的木頭扶手造型，出自西洋棋中的馬（Knight）造型，並與品牌精神、包款相呼應。圖／Burberry提供
Burberry紐約東57街旗艦店內的木頭扶手造型，出自西洋棋中的馬（Knight）造型，並與品牌精神、包款相呼應。圖／Burberry提供
Burberry紐約東57街旗艦店內展示了Burberry與英國藝術家合作的作品與特殊訂製系列。圖／Burberry提供
Burberry紐約東57街旗艦店內展示了Burberry與英國藝術家合作的作品與特殊訂製系列。圖／Burberry提供

Burberry 紐約 美國

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