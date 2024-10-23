紐約Burberry三樓大店再開幕！「甜瓜」、雪兒都來了

大規模、高人口密集的大城市（Metropolitan）總有新鮮事。英倫品牌Burberry日前為美國紐約東57街旗艦店重新開幕，同時由品牌創意總監Daniel Lee主導、舉辦了私人晚宴。歐美名人包含曾效力於NBA紐約尼克的退役球星「甜瓜」卡梅羅安東尼（Carmelo Anthony）、美國流行樂天后雪兒（Cher），以及英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）都出席了該場活動與晚宴。

其中雪兒是以一身黑色的長版風衣外套、手拿一只出現在高級訂製服裝秀上的迷你黑色Knight包，展現俐落都會風格；卡拉迪樂芬妮則隨興地手持米色的Rocking Horse包，並以短版毛外套搭配黑色高衩長裙，其中長裙並以長大衣結構改造、頗具個性；「甜瓜」卡梅羅安東尼則身穿直筒西裝褲、棒球帽、墨鏡，與Burberry的英倫氣息有段距離，但相當「在地」，也展現出紐約大都會的運動感與活力。