PChome 24h購物「Pokémon Store」10/24開幕！高人氣、季節性周邊搶先看

繼寶可夢官方直營商店「Pokémon Center TAIPEI」於新光三越台北信義新天地A11 3樓開幕之後,Pokémon Taiwan為全台寶可夢迷們獻上全新線上購物平台,PChome 24h購物將於10月24日正式開設全新「Pokémon Store」,提供豐富多樣的寶可夢周邊商品,包括毛絨玩具、生活雜貨、文具、遊戲與寶可夢卡牌等,滿足不同年齡層的寶可夢迷需求,線上買更方便。更令人期待的是,消費者透過 PChome 24h購物,即可輕鬆入手僅在台灣唯一官方直營店「Pokémon Center TAIPEI」的部分原創商品。

為慶祝PChome 24h購物「Pokémon Store」上線,自10月24日起在「Pokémon Store」單筆訂單金額達490元以上,即可獲得限量原創貼紙一張,每筆訂單限領取一份贈品,數量有限,送完為止。

迎接PChome 24h購物「Pokémon Store」開幕,準備了一系列人氣商品,無論是可愛的快龍毛絨玩具、別緻的徽標胸針、實用的寶可夢悠遊卡等,「Pokémon Center TAIPEI」販售的周邊皆有販售。此外,皮卡丘毛絨玩具系列則包含了萬聖節南瓜皮卡丘和飛翔皮卡丘等多種造型;以布撥、布土撥、巴布土撥為設計主題的商品系列「PAMO NO MURE」,以創意設計在日本擁有高人氣,從等身大姿勢可動毛絨玩具到雙層玻璃杯,還有時尚的帆布托特包,結合實用性與可愛感,讓寶可夢在日常時刻常伴左右。商品數量有限,售完為止,為了盡可能讓更多粉絲購入,會有設置購入數量限制的可能性。