麥當勞「獵人卡」開賣爆人龍！粉絲排1小時搶頭香

引起全台粉絲熱烈討論的麥當勞「獵人盲卡包」，自今日（23日）上午11:00正式開賣。各家麥當勞分店門口也出現長長的排隊人龍。以台北南京復興站旁的門市為例，上午10:30就已經累積超過60人排隊，其中頭香粉絲也是從早上10點就開始排隊。由於數量有限，估計超過10:45才抵達的民眾就難以入手。為了分流人潮，麥當勞也規劃「預排區」與「專賣櫃檯」。

麥當勞首度聯名人氣動漫「獵人」，自10月23日11:00起推出「《獵人》角色盲卡包」，包括有24款各式經典人物，以及1款極限量「隱藏版」，全台限量30萬包；10月30日起，還將推出只送不賣的限量撲克牌「《獵人》BOOK牌」。另外麥當勞也將推出獵人聯名包裝，帶給粉絲全新的驚喜。

23日11:00正式開賣前，麥當勞門市門口就已累積長長排隊人潮，由於天候不佳，許多人甚至還穿著雨衣等待。為了分散人潮，麥當勞也規劃「獵人盲卡銷售專用櫃檯」販售，得來速、自助點餐機及歡樂送不開放購買。同時也規劃「預排區」，任一食物加89元，即可購買。

由於盲卡包採限量販售、每人限量20份，許多排隊粉絲一次就出手購買20組。為了避免民眾長時間等候，工作人員在11:00開賣前也不斷統計預排區民眾的購買狀況，現場估計在10:45之後才抵達排隊的民眾就難有機會買得到。隨著正式開賣之後，用餐區也不斷傳出消費者開袋與驚呼、嘆息的聲響。