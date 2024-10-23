麥當勞沒送獵人卡！她喊「我才最有資格得到」 粉絲全贊同

麥當勞與日本人氣動漫《HUNTER×HUNTER獵人》聯名的限量30萬包角色盲卡包，於今（23）日上午11點開賣，造成各分店大排長龍。在此之前，已經有200多名網紅陸續收到公關品，並搶先在多個社群平台開箱，引發爭議。對此，主角「小傑·富力士」的初代中文配音員魏晶琦表示，自己看了新聞感觸很深，「我才最有資格得到獵人卡包好嗎」。

台灣麥當勞為了宣傳「獵人盲卡包」開賣活動，早在產品發售前，陸續寄給200多名網紅全套的卡片與卡片收藏冊。不過，有粉絲不滿指出，部分網紅並不熟悉「獵人」的故事與內容，不只沒看過這部動漫，甚至還出現不尊重作品的開箱行為，痛批麥當勞未謹慎挑選合作對象。

此外，有粉絲表示，網紅們可以不費吹灰之力就免費得到全套卡包，而真正喜愛《獵人》的粉絲，卻必須先於餐廳消費，再花89元加價角色盲卡包，等於是破壞盲包的遊戲規則，甚至還傳出拒買的聲音。

在劇中擔任「小傑·富力士」的台灣配音員魏晶琦，也跟上時事話題，在臉書粉專發文，打趣的說「新聞有感，我才最有資格得到獵人卡包好嗎」。

不少網友隨即留言表示認同，「真的」、「實至名歸」、「怎麼可以不發老師」、「最應該拿到卡包的人，應該是當年有參與的配音老師們吧？無論是舊版或新版《獵人》都是」、「（麥當勞）甚至應該讓小蘭姐姐用小傑的聲音分享開箱心得」、「老師的小傑很喜歡，我小時候看好多次重播」、「其實應該也要發給配音員才對！至少配音員還能廣告配音代言，而且也陪伴許多人成長」。

對於網紅開箱引發的「獵人之亂」，台灣麥當勞已於粉絲團發表聲明，宣布將會抽出《獵人卡片收藏冊》共100套（麥當勞Threads帳號、麥當勞FB粉絲團各50套），並曝光抽獎規則，目前已經有逾8萬名網友按讚、16.5萬名網友留言響應，並且被轉發分享超過6千次。

根據聯合報報導，今早11點正式開賣前，各家麥當勞分店門口早已出現長長的排隊人龍，由於天候不佳，許多人甚至還穿著雨衣等待。以台北南京復興站旁的門市為例，上午10點30分就已經累積超過60人排隊，由於數量有限，估計超過10點45分才抵達的民眾就難以入手。與此同時，麥當勞林森二餐廳的排隊人龍也長達數十公尺，就算是麥當勞的員工，也必須和一般民眾一起排隊，無法享有特權。

為了公平起見並分流人潮，麥當勞也規劃「獵人盲卡銷售專用櫃檯」進行販售，至於得來速、自助點餐機及歡樂送則不開放購買。