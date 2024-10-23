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波哥雷里奇將演奏拉赫曼尼諾夫協奏曲 限時優惠最終倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
波哥雷里奇(Ivo Pogorelich) 將與長榮交響樂團及華沙國家愛樂樂團助理指揮Piotr Waclawik合作，於2025年1月18日台北國家音樂廳演出《波哥雷里奇：拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲》。圖/聯合數位文創提供
波哥雷里奇(Ivo Pogorelich) 將與長榮交響樂團及華沙國家愛樂樂團助理指揮Piotr Waclawik合作，於2025年1月18日台北國家音樂廳演出《波哥雷里奇：拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲》。圖/聯合數位文創提供

備受台灣樂迷喜愛，被譽為鋼琴奇才的波哥雷里奇(Ivo Pogorelich)，不僅演奏生涯充滿戲劇性，其前衛與革命性的高超演奏琴技，更是聞名遐邇，多年來巡迴世界各地演出，屢創票房佳績獲得跨國樂迷青睞，這次來台演出，他將再次顛覆傳統，呈獻拉赫曼尼諾夫突破創作低潮的經典之作—C小調第二號鋼琴協奏曲，協奏曲被視為世紀天才音樂家-拉赫曼尼諾夫沉寂後重生的著名代表作，旋律不僅極具優美與延展性，時而詼諧、時而陰鬱，層層堆疊至最後淋漓盡致的全然釋放，也是不少演奏家前仆後繼爭相挑戰的票房金曲。此次演出更有長榮交響樂團與華沙國家愛樂樂團助理指揮Piotr Waclawik攜手合作，帶來激動人心的「費岱里奧」序曲與萬眾矚目的「新世界」。

「費岱里奧」序曲講述了愛與自由的故事，主題圍繞一位勇敢的妻子為營救被不公正囚禁的丈夫而冒險的情節，其序曲充滿貝多芬標誌性的戲劇張力，旋律結構嚴謹、情感飽滿，是貝多芬管弦樂作品中的代表之作。而「新世界」這部深受美國民謠和印第安音樂影響的交響曲，融合了德弗札克自身的波西米亞風格另其充滿異國情調與懷鄉情感，該曲同時也是他對故土的思念，曲調悅耳且充滿滂薄情感，至今仍是交響曲中的不朽作品。

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