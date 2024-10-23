UNIQLO x Marimekko 2024秋冬聯名 染上秋意的經典印花

UNIQLO秋季以來設計聯名系列連發，與芬蘭知名設計品牌Marimekko攜手再推出2024秋冬聯名系列，這也是雙方自2023年秋冬起、以「享受四季的戶外時光」為靈感創作的第三季聯名合作。

Marimekko創意總監Rebekka Bay表示，此系列的靈感源於北歐秋季野外採集的傳統，描繪與家人好友共度的美好時光。整個系列希望帶給人們歡樂及正能量，也是Marimekko印花藝術的創作核心。

以豐富多彩、鮮明的印花藝術聞名的Marimekko，為UNIQLO LifeWear的經典設計迎來嶄新面貌，受秋季自然景觀的啟發，取樣清晨薄霧到夕陽西下的色彩變化，本季包含四款獨特的Marimekko印花：由設計師Maija Isola創作的Kimalainen、Koppelo和Seireeni，以及設計師Annika Rimala的經典之作Suomu。透過這些明亮獨特的印花圖樣，點亮秋冬生活的美好瞬間。

UNIQLO x Marimekko 2024秋冬聯名系列推出女裝和童裝，打造大人小朋友可以共享的LifeWear秋冬層次搭配。包括溫暖柔軟的刷毛開襟外套以及舒適的小羊毛圓領毛衣、洋裝及迷你裙，以及秋冬必備的HEATTECH單品、PADDED圍巾和抽繩肩背包等亮眼配件。

UNIQLO x Marimekko 2024秋冬聯名系列將於11月1日於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店及網路商店同步販售。