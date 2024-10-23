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入住幸福不丹 三大空靈旅宿
不丹是許多旅人心中一生必遊的快樂國度，也是「眾神居所的王國」。戒楚節是不丹最大宗教慶典之一，旅程時間正值春季的帕羅戒楚，旅人將恭逢其盛參加戒楚節活動。還將帶領旅人前往辛布的佛祖望、修道院。同時安排三大空靈旅宿，各二連泊「安縵帕羅」、「安縵辛布」和能收覽普納卡山谷和莫曲河絕美景色的「烏瑪普納卡」。
有行旅「幸福不丹 眾神居所的王國」九天七夜旅程，二○二五年四月八日至四月十六日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3926、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網。
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