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鰻魚便當半價、湯咖哩買1送1！3品牌進駐林口三井2館

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「忠青商行」推出9道新品。圖／忠青商行提供
「忠青商行」推出9道新品。圖／忠青商行提供

林口三井OUTLET二館開幕在即，許多餐飲品牌也紛紛進駐並陸續開始試營運。「北海道湯咖哩Suage」除了推出限定料理，還可享「滿600送100」、「湯咖哩買1送1」等優惠；台式餐廳「忠青商行」則提供「消費套餐送極品好蝦炊飯套餐」、「指定餐點送小菜」等優惠。至於大江戶町鰻屋打造全新品牌「鰻鰻EXPRESS」，則有「滿額送鰻魚起司玉子燒」、「便當外帶半價」等不同優惠。

來自日本的「北海道湯咖哩Suage」將進駐林口三井OUTLET二館3Ｆ，預計10月23日試營運、11月14日正式開幕。為了滿足林口家庭客的需求，也於林口店推出獨家「新宿咖哩飯」，以雞肉高湯為底蘊，加入大量蔬菜與20種辛香料燉煮，包括有「腰內豬排新宿咖哩飯套餐」、以及「唐揚雞新宿咖哩飯套餐」，各為350元、330元。除此之外，全台店舖自11月也將再次推出「香麻湯咖哩」系列，包括全新的「雪花牛肉片香麻湯咖哩」，每份399元，還有「小羔羊排香麻湯咖哩」，每份599元。

歡慶開幕，10月23日至11月12日期間，消費滿600元即贈送百元抵用券，全數預計發出1,000張。11月14日起，首3日消費任一口味湯咖哩一份，即可贈送「梅花肉片湯咖哩」1份，價值370元。

緯豆集團旗下台式餐廳品牌「忠青商行」，即將插旗MITSUI OUTLET PARK林口二館3樓，並於10月23日展開試營運，乃是品牌第7間分店，同時也是最大門市。全店同樣採用懷舊風格設計，空間近50坪，並規劃72席座位。

隨著新店開幕，忠青商行也推出全新菜單，包括有香辣皮蛋肉燥麵、剝皮辣椒肉燥拌麵、田園高麗菜蝦水餃、家鄉韭菜蝦水餃、椒麻牛肉蔥捲餅、忠青夫妻雙片等9款全新菜色，囊括單點或套餐組合，每份148～278元不等。

為慶祝新店開幕，10月23日至10月25日試營運期間，來店消費任一套餐，並加入品牌LINE好友會員，限量贈「極品好蝦炊飯套餐」一份，價值238元，可供下次來店免費兌換，送完為止。此外，於11月14日至12月1日期間，凡點「招牌好蝦蛋飯套餐」即贈人氣小菜「豬血糕佐花生粉」一份。

在台中已有4間分店的「大江戶町鰻屋」首度北上，自10月23日起進駐MITSUI OUTLET PARK林口二館，打造全新品牌「鰻鰻EXPRESS」，以濃縮菜單「活力元氣鰻丼」、「鰻 × 地雞腿」以及「黑咖哩雞雙品」等10款定食套餐，還有多種一品料理、甜點。

歡慶首次插旗北部，鰻鰻EXPRESS自10月23日，單筆消費滿500元，即贈「鰻魚起司玉子燒」兌換券1份。11月14日正式開幕連7日，「一本鰻便當」享外帶半價優惠，原價790元，優惠價395元，每日限量30份。11月14日至12月1日，單筆消費滿500元，贈「日式茶碗蒸」，每日限量30份。

鰻鰻EXPRESS提供「鰻×地雞腿」等定食套餐。圖／鰻鰻EXPRESS提供
鰻鰻EXPRESS提供「鰻×地雞腿」等定食套餐。圖／鰻鰻EXPRESS提供
Suage林口店限定推出「腰內豬排新宿咖哩飯」。圖／Suage提供
Suage林口店限定推出「腰內豬排新宿咖哩飯」。圖／Suage提供

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