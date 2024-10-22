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2024台中名古屋夜市x西川祭 26、27日台中火車站登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
2024台中名古屋夜市 x 西川祭，將於26、27日在台中火車站前廣場盛大登場。圖／記者宋健生攝影
2024台中名古屋夜市 x 西川祭，將於26、27日在台中火車站前廣場盛大登場。圖／記者宋健生攝影

台日慶典在台中！由台中市政府觀光旅遊局與名古屋西川流台灣支部-西川淑敏舞踊知家，共同主辦的台日慶典「2024台中名古屋夜市 x 西川祭」，將於10月26日至27日，在台中火車站前廣場盛大登場，浴衣踩街、名古屋美食、祭典表演一次玩。

今年以雙舞台方式呈現，除了由西川淑敏舞踊知家帶來精彩的日本舞踊傳統表演，更跨國邀請名古屋當地表演團隊來台，以日式祭典的形式，原汁原味帶來精彩演出。此外，現場還能品嚐到台中在地及名古屋直送美食，讓市民沉浸式感受台日傳統文化交流的美好。

觀旅局長陳美秀表示，日本YOSAKOI踩舞活動行之有年，台中市於2019年起與日本名古屋市簽署觀光友好交流城市協定，並與該市擁有26年歷史的「日本真中祭」踩舞活動密切交流。

為延長2024台中國際踩舞嘉年華活動效益，進而促進兩地國際旅客互訪，帶動台中市觀光產值提升，因此今年度市府攜手融合日本傳統藝術與台灣當代文化的美學品牌-西川淑敏舞踊知家，共同策劃主辦，盼藉此結合市府與民間力量，提高台中觀光國際能見度。

擁有300多年深厚歷史的西川流日本舞踊，是日本舞踊最古老的百年大流派，而西川淑敏老師（本名林淑敏）更獲頒「名古屋觀光文化交流特命大使」，持續讓台中展現精彩面貌於國際。

西川淑敏表示，西川淑敏舞踊知家長期以來透過舞蹈課程、講座、展覽、浴衣體驗等，在台灣各地推廣日本舞踊的美好，希望藉由藝術的力量，搭起台灣與日本文化藝術觀光的橋樑。

西川祭集結了全台最大型浴衣和服踩街遊行、DISCO夜狂歡日式祭典舞派對，以及串聯日本新瀉與台灣在地店推出祭典市集，年年吸引大批遊客朝聖，是台中頗富盛名的多元藝術文化交流盛典，今年市府力邀名古屋表演團隊及美食商家來台參與，讓活動更加多元豐富，精彩可期。

此次活動日本表演團隊包含台日混血J-POP創作歌手「洸美-hiromi-」、名古屋大須商店街出道的知名偶像團體「OS☆U Profile」、復刻戰國知名武將瘋迷全日的「名古屋おもてなし武将隊」，以及曾多次榮獲真中祭大賞「笑゛（じょう）」等。

台灣團隊則由西川淑敏舞踊知家領銜，帶來傳統日本舞踊演出，以及台灣中部太鼓第一品牌「鼓創藝術-暘太鼓」、將太鼓與武士劍術相結合的「武魂擊-台灣甲冑武士隊」、傳承名古屋百年歷史的「山道場」。

以及致力於推廣正宗日本武道的「日本拔刀道連盟台中支部」與「曜榮武道會館」，還有40年來培育無數優秀舞者，台中最具代表性的篤行國小藝術才能舞蹈班，帶來連續兩天台日最強聯動演出。

活動現場除了打造原汁原味的日式場景，呈現慶典氛圍外，更規劃了各式各樣的文化特色體驗、DISCO夜狂歡日式祭典舞派對，細膩展現東洋藝術文化之美。

民眾可以穿上正統浴衣體驗沉浸式日式風情，在充滿濃濃懷舊的臺中火車站愜意踩街、拍下絕美照片。

不容錯過的還有超好玩名古屋有松鳴海絞染手作體驗，不但可以體驗絞染的多變性、太鼓動感體驗，更有日式攤位能拍照打卡，還能和姊妹朋友們一起體驗多達20間源自名古屋及台中最具代表性的美食，用美食和祭典氛圍來為初秋增添一抹精彩。

觀旅局主任秘書廖偉志表示，26日活動首日，將在現場舉行台中與名古屋觀光友好城市五周年慶祝儀式，以最具台中特色的珍珠奶茶乾杯慶祝，現場將由相傳發明全球第一杯珍珠奶茶的「春水堂」提供免費飲品，邀請市民一同見證兩市友好的美好時刻，數量有限送完為止。

此外，在現場攤位消費滿額，將獲得活動摸彩券乙張，有機會獲得由三井不動產集團旗下全台首座區域型購物中心「三井LaLaport」提供的商品禮券、法國特福迷你鮮活果汁機、台中店獨家紀念品套組等多項好禮。

台日慶典年度盛會，浴衣踩街、名古屋美食、祭典表演一次玩。圖／記者宋健生攝影
台日慶典年度盛會，浴衣踩街、名古屋美食、祭典表演一次玩。圖／記者宋健生攝影

台中市 名古屋 日本 觀光

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