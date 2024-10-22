證件有這4個數字！Texas Roadhouse「買牛排送肋排」

「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」為慶祝登台10週年，即日起展開週年慶活動，凡到店消費牛排主餐並出示含有「1、0、2、5」4碼證件的消費者，即可獲得「特製四骨冠軍豬肋排」一份；10月25日壽星，用餐可免費贈送「雲朵地瓜派對」，另外還有配菜加購優惠、酒飲買1送1等不同優惠。

1993年創立的「Texas Roadhouse」目前在全美境內51州皆有營運據點，總計超過750家店面，為全美最大連鎖牛排餐廳，並於2014年10月25日首度來台開設松高店，同時也是亞洲首間分店。為慶祝登台10週年，10月22日至11月11日期間，特別推出一系列慶祝活動。凡活動期間到店消費900元以上牛排主餐（不包含雙主菜與三主菜）1份，並出示含有1、0、2、5 四碼（順序不限）的有效證件，即刻獲贈「特製四骨冠軍豬肋排」一份。

若同為10月25日壽星，活動當月至全台Texas Roadhouse餐廳出示證明，免費享用Texas Roadhouse與POCKY聯手推出的限定甜點「雲朵地瓜派對」一份。同時Texas Roadhouse也推出超值加價購活動，包括「辣牛肉沾醬」在內的系列餐點皆推出限時折扣價，最高6折優惠。此外，碳酸飲料與生啤酒全面享「買1送1」優惠。