LINE GO減碳車隊成軍上線 年底達5000台

台灣最大交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）移動平台「LINEGO」響應2050淨零排放，今天宣布，綠能減碳車隊成軍上線，年底將達5000台油電及純電車隊規模。

LINE GO發布新聞稿，與LINE FRIENDS合作，推出「LINE GO綠能熊大車」，在台灣首款自產電動車LUXGEN n7建置專屬叫車服務，還有熊大車身識別及車內小物，陪伴乘客體驗綠能永續，跟熊大一起愛地球。

LINE GO說，目前已突破400萬名會員及1萬4000名合作司機，將持續領航營業用車電動化，持續實踐「GO永續」的品牌目標。

LINE GO以平台計程車載客里程試算，一年將為地球減少1894.53公噸二氧化碳排放量，相當於5座大安森林公園一年的吸碳量，其中尤以LUXGEN n7純電車的減碳效益表現卓越，估算1000台UXGEN n7載客1年的減碳量，相當於1.3座大安森林公園1年吸碳量，相對1000台油電車則為0.66座，顯示純電動車的減碳效益更高。

LINE GO分析，綠能減碳車隊從10月初試營運兩周，趟次即增長9%，企業客戶佔比達25%，且皆呈現持續增長，使用綠能減碳車款的搭乘客戶，又以20至29歲佔比30%最高，其次為30至39歲的26%，顯示年輕族群的接受度高。

LINE GO說，為讓企業更願意選擇綠能減碳車，LINE GO亦將協助企業因應碳盤查需求，提供計算員工差旅及通勤叫車的碳排放量數據。