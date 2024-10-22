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華納旗下Max串流服務11月上線 台灣大將推專案優惠價

中央社／ 台北22日電

華納兄弟探索集團旗下串流影音服務Max將於11月19日在台灣上線，電信業者台灣大哥大今天宣布成為Max在台灣的首波合作夥伴，將推出Max電信方案，正式專案價將於11月公開。

台灣大哥大發布新聞稿說明，Max在台灣有標準方案及高級方案，標準方案提供Full HD畫質，支援同時在2部裝置上觀賞，以及30次下載次數。高級方案提供4K UHD解析度及杜比全景聲音效，將支援同時在4部裝置上觀賞，以及高達100次下載次數。

11月18日前透過台灣大哥大完成訂閱HBO GO服務的用戶，11月19日起HBO GO訂閱服務將轉換為Max訂閱服務繼續收看。HBO GO年訂方案為每月新台幣90元，季訂方案為每月95元，月訂方案為每月150元。

Max提供好萊塢作品、原創影集，以及獨家Discovery紀錄片、實境秀等內容，包含在Max獨家回歸的經典美劇「六人行」、完整「哈利波特」電影集數、艾美獎熱門劇集「權力遊戲」及「繼承之戰」等全球知名IP（智慧財產權）。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大與華納兄弟探索集團長期以來建立深厚合作夥伴關係，雙方自2020年合作MyVideo「Discovery品牌館」，攜手為台灣觀眾帶來豐富的紀實娛樂影音內容。2024年2月宣布推出台灣大哥大HBO GO獨家優惠方案，雙方策略聯盟。

林之晨說，此次華納兄弟探索集團再度選擇與台灣大哥大合作，搶先推出Max電信方案，充分展現雙方緊密且良好的合作關係。

台灣大哥大新媒體副總經理李芃君指出，台灣大哥大深耕內容服務多年，擁有龐大影音用戶基礎。與Max合作將結合雙方優勢，提供台灣用戶全球同步的優質內容，也期待未來有更多台灣影劇內容透過Max串流平台出海。

台灣大哥大

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