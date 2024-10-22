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手機也變裝 犀牛盾攜手妮妃雅登同志遊行花車 CASETiFY「泡泡瑪特」首聯名10／26開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
犀牛盾與妮妃雅推出其首個聯名共創設計系列，10月26日同志遊行當日妮妃雅更將現身遊行花車與品牌空間，與粉絲們互動。圖／犀牛盾提供
犀牛盾與妮妃雅推出其首個聯名共創設計系列，10月26日同志遊行當日妮妃雅更將現身遊行花車與品牌空間，與粉絲們互動。圖／犀牛盾提供

手機配件越來越吸睛，不僅能展現對喜愛角色的熱情，更能傳達自身關注的社會議題。犀牛盾將與全球公益組織擴大合作，與美國It Gets Better、法國Fondation Le Refuge以及臺灣同志遊行推出聯名倡議手機殼，更將參與10月26日舉辦的臺灣同志遊行活動，以設計與實際行動傳達品牌對多樣性的支持與共融的積極態度。

此外，今年犀牛盾更與兼具表演藝術家與服裝設計師多元身份的妮妃雅Nymphia Wind跨界合作，獻出其首個品牌聯名設計系列、並親自手繪創作多款融合臺灣本土元素的圖款；而妮妃雅也將登上臺灣同志遊行的品牌花車、擔任Changemaker活動大使。

而犀牛盾亦將臺北西門直營門市打造成繽紛的「驕傲月主題門市」，攜帶犀牛盾舊手機殼至品牌全臺直營門市參與 RHINOLOOP 回收循環計畫，即可享100元折扣優惠。官網則是串連更全面的設計系列與產品線，在保護殼、水壺、固架、掛繩等配件均推出以PRIDE為主題的款式，即日起至10月27日，凡購買犀牛盾「PRIDE相關指定系列、犀牛盾原創設計全系列與客製化設計商品」享8折優惠，讓消費者能運用隨身的行動配件為多元平權與社會共融的理念發聲。

CASETiFY則是與近期推出任何商品都秒殺的「POP MART泡泡瑪特」首度合作，以POP MART最受歡迎的角色DIMOO為主題打造結合CASETiFY標誌的獨家狗狗雲造型DIMOO聯名系列手機殼與電子配件，於10月26日於CASETiFY台北新光信義A11指定門市搶先開賣，並於10月28日下午4時於CASETiFY官方網站與所有CASETiFY STUDiO品牌概念店全面開賣，凡購買任一件聯名系列產品，即可獲得獨家限定DIMOO造型果凍貼乙包。CASETiFY特別預告，將於11月22日在台北微風松高前香堤大道廣場打造獨一無二的快閃體驗空間，粉絲將有機會能近距離與DIMOO見面，一起進入DIMOO的夢想世界中遊樂。

犀牛盾妮妃雅聯名共創設計系列，以極具特色表演風格結合臺灣在地元素，鼓勵人人勇於展現真實自我。圖／犀牛盾提供
犀牛盾妮妃雅聯名共創設計系列，以極具特色表演風格結合臺灣在地元素，鼓勵人人勇於展現真實自我。圖／犀牛盾提供
DIMOO珍藏版耳機保護殼。圖／CASETiFY提供
DIMOO珍藏版耳機保護殼。圖／CASETiFY提供
DIMOO聯名系列多款電子配件。圖／CASETiFY提供
DIMOO聯名系列多款電子配件。圖／CASETiFY提供
CASETiFY與POP MART泡泡瑪特首度合作，以最受歡迎的角色DIMOO為主題打造聯名系列。圖／CASETiFY提供
CASETiFY與POP MART泡泡瑪特首度合作，以最受歡迎的角色DIMOO為主題打造聯名系列。圖／CASETiFY提供
驕傲月期間，犀牛盾臺北西門直營門市應景打造「驕傲主題門市」。圖／犀牛盾提供
驕傲月期間，犀牛盾臺北西門直營門市應景打造「驕傲主題門市」。圖／犀牛盾提供
DIMOO聯名系列共推出4款印花手機殼。圖／CASETiFY提供
DIMOO聯名系列共推出4款印花手機殼。圖／CASETiFY提供
以實際行動響應，犀牛盾與臺美法非營利組織啟動公益聯名計畫，該系列部分所得將用以支持當地LGBTQIA+社群。圖／犀牛盾提供
以實際行動響應，犀牛盾與臺美法非營利組織啟動公益聯名計畫，該系列部分所得將用以支持當地LGBTQIA+社群。圖／犀牛盾提供
DIMOO七彩糖果手機吊飾。圖／CASETiFY提供
DIMOO七彩糖果手機吊飾。圖／CASETiFY提供

同志遊行 品牌 設計師

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