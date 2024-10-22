手機也變裝 犀牛盾攜手妮妃雅登同志遊行花車 CASETiFY「泡泡瑪特」首聯名10／26開賣

手機配件越來越吸睛，不僅能展現對喜愛角色的熱情，更能傳達自身關注的社會議題。犀牛盾將與全球公益組織擴大合作，與美國It Gets Better、法國Fondation Le Refuge以及臺灣同志遊行推出聯名倡議手機殼，更將參與10月26日舉辦的臺灣同志遊行活動，以設計與實際行動傳達品牌對多樣性的支持與共融的積極態度。

此外，今年犀牛盾更與兼具表演藝術家與服裝設計師多元身份的妮妃雅Nymphia Wind跨界合作，獻出其首個品牌聯名設計系列、並親自手繪創作多款融合臺灣本土元素的圖款；而妮妃雅也將登上臺灣同志遊行的品牌花車、擔任Changemaker活動大使。

而犀牛盾亦將臺北西門直營門市打造成繽紛的「驕傲月主題門市」，攜帶犀牛盾舊手機殼至品牌全臺直營門市參與 RHINOLOOP 回收循環計畫，即可享100元折扣優惠。官網則是串連更全面的設計系列與產品線，在保護殼、水壺、固架、掛繩等配件均推出以PRIDE為主題的款式，即日起至10月27日，凡購買犀牛盾「PRIDE相關指定系列、犀牛盾原創設計全系列與客製化設計商品」享8折優惠，讓消費者能運用隨身的行動配件為多元平權與社會共融的理念發聲。