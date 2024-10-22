新光三越天母店周年慶 商圈獨家美食、沙龍香氛新登場
天母周年慶繼大葉高島屋率先展開後，接下來新光三越台北天母店即將於10月24日起至11月17日登場，SOGO天母店於11月27日至12月8日壓軸上場。
新光三越台北天母店周年慶展開前，同步導入天母商圈獨家品牌，包括神戶日式炒麵專門店 「長田本庄軒」台灣2號店進駐天母店二館3樓，另外還有高CP值享用A5和牛的「季樂和牛鐵板燒」、北部獨家屏東直送的「鰻魚日記」進駐美食街，為天母商圈話題美食再添新意。
質感香氛近年深受年輕世代歡迎，新光三越天母店二館1樓化妝品區包括SABON、天母商圈獨家美學香氛Diptyque、商圈獨家頂級香氛Penhaligon's潘海利根、10/10 APOTHEARY、精品香氛LOEWE、揉香代表品牌Jo Malone London，打造沙龍香氛專區。
周年慶期間正值天母地區年度盛事萬聖節遊行，大葉高島屋表示，北區最大萬聖節活動「天母搞什麼鬼」邁入第16屆，去年吸引超過29萬名大小朋友穿上奇裝異服齊聚天母，看好「搞怪商機」，今年與DAISO大創、玩具反斗城、101玩具王國等知名品牌舉辦萬聖特賣會，商品低至49元，解決家長裝扮煩惱。除了服飾配件特賣，COLD STONE酷聖石、Häagen-Dazs哈根達斯、詩特莉、Mister Donut、一〇八抹茶茶廊等糕點專櫃，聯同咖樂迪咖啡農場及Mia C’bon超市，推出超過百款萬聖節限定美食和驚奇造型商品。
10月26日天母SOGO聯合天母商圈推出年度萬聖節重頭戲「天母搞甚麼鬼」，與民眾一同歡慶萬聖節。當天下午天母SOGO會免費發放獨家限量版黑X霧金南瓜桶，館內各專櫃也會準備糖果，讓大小朋友可以提著南瓜桶討糖。新光三越天母店也會在 10月26日下午1點整開始發放萬聖節零食大禮包，邀請小朋友穿著最萌服裝參加。
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