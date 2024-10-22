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第二屆桃機飛機盃魔方大賽11月登場 24日開放報名

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
第二屆桃園機場飛機盃魔術方塊大賽將於今年11月23日、24日在桃機舉辦，報名時間自後天晚上8點開始報名，參賽名額為170名。圖為第一屆魔術方塊比賽情形。記者黃仲明／攝影
第二屆桃園機場飛機盃魔術方塊大賽將於今年11月23日、24日在桃機舉辦，報名時間自後天晚上8點開始報名，參賽名額為170名。圖為第一屆魔術方塊比賽情形。記者黃仲明／攝影

第二屆桃園機場飛機盃魔術方塊大賽將於今年（2024）11月23日至24日在桃園國際機場第二航廈北側5樓「北翼天空之城（Northern Sky Town）」舉辦，比賽項目為2階、3階、4階、5階、金字塔、斜轉等6個項目，報名時間自後天（24日）晚上8點開始報名，本屆報名費用為500元起，參賽名額為170名。

主辦單位表示，本屆魔術方塊大賽由義美吉盛股份有限公司與全國魔術方塊教育協會合作，由於去年僅開放150個名額，報名時間開始後僅65秒就全數額滿，因此今年報名人數略增為170名，報名時間自10月24日晚上8點開始報名。比賽項目為2階、3階、4階、5階、金字塔、斜轉等6個項目。

主辦單位透露，去年首屆桃園機場飛機盃魔術方塊大賽，吸引台灣魔術方塊好手王楷文及日本3階魔術方塊平均紀錄保持人野上碧同台競技外，也吸引來自台灣美國、日本、新加坡、香港、澳門等多國各地共150位選手參賽。

日本 桃園機場 金字塔

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