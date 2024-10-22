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萬聖節超市、量販玩變裝 到全聯喊出「這6字」可領糖果

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
萬聖節橘色大軍攻佔全聯，指定品項消費滿199元就送福利熊貼紙。圖／全聯福利中心提供
萬聖節橘色大軍攻佔全聯，指定品項消費滿199元就送福利熊貼紙。圖／全聯福利中心提供

萬聖節即將來臨，小朋友們最期待的「Trick or Treat」變裝活動也蓄勢待發，超市、量販店紛紛換上應景佈置，推出各種萬聖節限定包裝、造型的好吃、好玩商品，邀請大人小孩一起搞怪同樂。

全聯10月主打咖哩、糖果檔期，即日起至10月31日購買糖果/巧克力糖/常溫果凍、咖哩醬/粉/塊/調理包，單筆每滿199元，限量贈福利熊萬聖節貼紙乙張；指定糖果品項每滿199元贈150福利點。10月26日至10月31日消費者只要到全聯門市喊出通關密語「不給糖就搗蛋」，另可獲得限量糖果1份（每人限領1份，數量有限送完為止）。同場加映全聯「福利熊萬聖節創意造型賽」線上熱烈報名中，即日起至10月31日上傳創意扮裝照，就有機會拿到獎金，總獎額高達5萬元。

另外，每年最令人期待的「天母搞什麼鬼」10月26日將在天母運動公園盛大登場，全聯最萌的福利熊和水果探險隊也將全員變裝出動，除了現場發送糖果和南瓜桶外，10月適逢全聯咖哩檔期，福利熊將和夥伴們大跳萬聖咖哩神曲「尬哩在一起」，當天也將於攤位上舉辦3場見面會與大小朋友一起同樂；現場還有超過40個店家將帶來各式萬聖節限定美食及商品、互動遊戲、免費試吃。

大潤發則是推出多款衝擊視覺和味覺的逼真搞怪點心，包括巫婆手指麵包、木乃伊麵包、精靈大福等每年熱買應景品項再回歸，另外新品「蜘蛛萬聖千層蛋塔」則是將近期超人氣千層蛋塔融合巧克力蜘蛛造型，新品嚐鮮價每盒99元。

家樂福萬聖節檔期除了上架多款扮裝道具、周邊商品之外，即日起至10月29日更限定推出上百支不給糖就搗蛋的零食糖果萬聖限定包裝商品，另外，家樂福也特別精選黑色系、橘色系用品、食品推出專屬陳列貨架，讓大家吃的、玩的、用的都超有萬聖節氣氛。特別推薦新上架萬聖節Q軟糖分享包，有汪汪隊、小小兵不同角色版本，特價145元再享紅利點數10倍送；獨家推出77乳加綜合堅果、黑巧杏仁、紅豆牛奶、70%極濃黑巧新口味，以及滋露巧克力風味米果。另外，烘焙區也推出多款萬聖節限定麵包、餅乾、蛋糕，在家辦趴超方便。

愛買量販同樣精心推出多款萬聖節裝扮道具，幫助家長輕鬆搞定孩子的創意造型，即日起至10月31日，購買指定萬聖節裝扮道具及玩具，單筆消費滿500元現折50元，最高可享250元折扣。此外，萬聖節限定的糖果、餅乾及烘焙麵包也已經全面上架，限量販售的商品包括迷你黑雷神萬聖節分享包、卡滋爆米花萬聖節派對箱、樂天小熊萬聖節限定小熊餅分享包及明治牛奶巧克力萬聖節分享包。烘焙區也有萬聖節超萌麵包限定上市，包括妖怪手撕包2個89元及妖怪丹麥波羅麵包特價28元。

家樂福烘焙應景推出南瓜面具麵包、巧克力墓碑麵包，單個售價39元。圖／家樂福提供
家樂福烘焙應景推出南瓜面具麵包、巧克力墓碑麵包，單個售價39元。圖／家樂福提供
愛買量販萬聖節限定手撕包、丹麥波羅麵包。圖／愛買量販提供
愛買量販萬聖節限定手撕包、丹麥波羅麵包。圖／愛買量販提供
10月26日「2024天母搞什麼鬼」將在天母運動公園盛大登場，全聯最萌的福利熊和水果探險隊將全員變裝出動。圖／全聯福利中心提供
10月26日「2024天母搞什麼鬼」將在天母運動公園盛大登場，全聯最萌的福利熊和水果探險隊將全員變裝出動。圖／全聯福利中心提供
家樂福萬聖節賣場換上應景佈置。記者黃筱晴／攝影
家樂福萬聖節賣場換上應景佈置。記者黃筱晴／攝影
大潤發多款逼真搞怪點心，衝擊眼球和味覺。圖／大潤發提供
大潤發多款逼真搞怪點心，衝擊眼球和味覺。圖／大潤發提供
萬聖節糖果準備好了嗎？全聯10月底前指定糖果品項每滿199元贈150福利點。圖／全聯福利中心提供
萬聖節糖果準備好了嗎？全聯10月底前指定糖果品項每滿199元贈150福利點。圖／全聯福利中心提供
愛買量販萬聖節推出裝扮道具滿額享9折優惠。圖／愛買量販提供
愛買量販萬聖節推出裝扮道具滿額享9折優惠。圖／愛買量販提供
萬聖節呷咖哩就到全聯備料，10月31日前咖哩指定商品單筆每滿199元，現折10元。記者黃筱晴／攝影
萬聖節呷咖哩就到全聯備料，10月31日前咖哩指定商品單筆每滿199元，現折10元。記者黃筱晴／攝影
家樂福即日起至10月29日限定推出上百支不給糖就搗蛋的零食糖果萬聖限定包裝商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福即日起至10月29日限定推出上百支不給糖就搗蛋的零食糖果萬聖限定包裝商品。記者黃筱晴／攝影

糖果 萬聖節 麵包

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