萬聖節超市、量販玩變裝 到全聯喊出「這6字」可領糖果

萬聖節即將來臨，小朋友們最期待的「Trick or Treat」變裝活動也蓄勢待發，超市、量販店紛紛換上應景佈置，推出各種萬聖節限定包裝、造型的好吃、好玩商品，邀請大人小孩一起搞怪同樂。

全聯10月主打咖哩、糖果檔期，即日起至10月31日購買糖果/巧克力糖/常溫果凍、咖哩醬/粉/塊/調理包，單筆每滿199元，限量贈福利熊萬聖節貼紙乙張；指定糖果品項每滿199元贈150福利點。10月26日至10月31日消費者只要到全聯門市喊出通關密語「不給糖就搗蛋」，另可獲得限量糖果1份（每人限領1份，數量有限送完為止）。同場加映全聯「福利熊萬聖節創意造型賽」線上熱烈報名中，即日起至10月31日上傳創意扮裝照，就有機會拿到獎金，總獎額高達5萬元。

另外，每年最令人期待的「天母搞什麼鬼」10月26日將在天母運動公園盛大登場，全聯最萌的福利熊和水果探險隊也將全員變裝出動，除了現場發送糖果和南瓜桶外，10月適逢全聯咖哩檔期，福利熊將和夥伴們大跳萬聖咖哩神曲「尬哩在一起」，當天也將於攤位上舉辦3場見面會與大小朋友一起同樂；現場還有超過40個店家將帶來各式萬聖節限定美食及商品、互動遊戲、免費試吃。

大潤發則是推出多款衝擊視覺和味覺的逼真搞怪點心，包括巫婆手指麵包、木乃伊麵包、精靈大福等每年熱買應景品項再回歸，另外新品「蜘蛛萬聖千層蛋塔」則是將近期超人氣千層蛋塔融合巧克力蜘蛛造型，新品嚐鮮價每盒99元。

家樂福萬聖節檔期除了上架多款扮裝道具、周邊商品之外，即日起至10月29日更限定推出上百支不給糖就搗蛋的零食糖果萬聖限定包裝商品，另外，家樂福也特別精選黑色系、橘色系用品、食品推出專屬陳列貨架，讓大家吃的、玩的、用的都超有萬聖節氣氛。特別推薦新上架萬聖節Q軟糖分享包，有汪汪隊、小小兵不同角色版本，特價145元再享紅利點數10倍送；獨家推出77乳加綜合堅果、黑巧杏仁、紅豆牛奶、70%極濃黑巧新口味，以及滋露巧克力風味米果。另外，烘焙區也推出多款萬聖節限定麵包、餅乾、蛋糕，在家辦趴超方便。