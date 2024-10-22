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COCA-COLA變潮衣！與DANIEL WONG聯名 大秀後即看即買

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
秀上聯名限量款可以即看即買。圖/COCA-COLA提供
秀上聯名限量款可以即看即買。圖/COCA-COLA提供

超潮！DANIEL WONG與COCA-COLA聯手打造2024年度潮流盛宴，可以「即看即買」，時尚無需等待。這場年度不可錯過的POP-UP STORE，大秀限定款聯名系列將於10月24日官網、門市同步上架。

華裔設計師DANIEL WONG再度掀起時尚風潮，與全球知名飲料品牌COCA-COLA聯手，這次備受期待的合作，以普普藝術(Pop Art)與復古風格為設計基礎，將COCA-COLA的經典文化符號與DANIEL WONG的創新美學巧妙結合，帶來一場震撼的視覺盛宴。

此次聯名系列分為三大系列，LIFE STYLE Collection主打潮流與日常實穿性，WILD Collection則展現設計師大膽前衛的設計語言，最後的LIMITEDCollection限量系列則是為追求獨特、喜愛經典的時尚愛好者量身打造，大秀獨家限量販售。

此次，DANIEL WONG也特別與台灣最大男裝電商品牌Life8合作，將此系列引入市場，這項合作不僅讓LIFE STYLE Collection更貼近生活，也讓潮流日常進入民眾的衣櫥，成為日常穿搭的新選擇。

值得一提的是，這次DANIEL WONG與COCA-COLA的聯名系列特別在10月24日的大秀現場設立了專屬快閃店(pop-up store)，讓賓客能夠在觀賞設計師傑作的同時，也能直接在現場購買。另同步於WILD Collection & LIMITED Collection-DANIEL WONG官網、LIFE STYLE Collection-Life8官網，以及全台6家Life8門市開賣。

Daniel Wong 2024「突破極限 Limitless」

日期│ 2024.10.24 Tuesday

地點│ 臺北市極限運動訓練中心(台北市南港區忠孝東路七段382號)

時間│ 18:30 大秀開始

直播平台│Daniel Wong 概念店臉書粉絲專頁、臺北時裝週 / YouTube / IG 同步直播

DANIEL WONG與COCA-COLA聯手打造2024年度潮流盛宴。圖/COCA-COLA提供
DANIEL WONG與COCA-COLA聯手打造2024年度潮流盛宴。圖/COCA-COLA提供

直播 設計師

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