7-ELEVEN新推韓式美味！Super Junior-D&E現身粉絲快衝

收看韓式料理實境秀、追韓劇讓人也想大啖韓系美食嗎？7-ELEVEN全新企劃帶來最過癮的超商韓式饗宴，推出超過10款鮮食、飲料等韓味十足的全新系列商品，就連CITY TEA、雪淋霜、思樂冰都有超韓全新口味，同時7-ELEVEN瞄準時下年輕世代偶像文化，首度與Super Junior-D&E合作，DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫躍上商品包裝，更限時祭出購買指定商品就有機會獲得明星小卡、文件夾等限量贈品。

繼今年3月「7-ELEVEN 高雄櫻花季」首度邀請Super Junior-D&E來台開唱，人氣席捲高雄後，7-ELEVEN再度與Super Junior-D&E展開全新合作，10月29日至10月31日限時3天購買指定韓系鮮食，就送限量明星小卡1張，共有6款造型隨機贈送，數量有限送完為止；10月30日至11月12日購買心熱園韓國柚子飲、蜂蜜人蔘飲單筆滿140元就送限量明星文件夾1個（兩款隨機），數量有限送完為止。此外，Super Junior-D&E演唱會2024台北站與高雄站門票於全台7-ELEVEN門市ibon獨家販售，台北站已熱銷一空，後續7-ELEVEN官方Facebook粉絲團也將釋出驚喜影片「ANNIE」千萬別錯過。

本次7-ELEVEN開發超過10款全新韓系商品，包括早餐、午晚餐、點心、飲料、冰品等。隨著入秋後氣溫變化，「韓式泡菜豆腐鍋」、「21Plus人參糯米雞湯」等暖胃料理將上架，更特別標竿韓國超商推出全台超商首創「韓式部隊鍋湯便當」，一份就有韓式小菜、部隊鍋和紫米飯原汁原味呈現；另外使用濃郁起司、韓國辣醬、韓式泡菜等食材調配的甜辣口味餐點也是必吃經典韓味，新品如以韓國直輸辣醬拌炒的「韓式辣魷魚拌麵」、濃郁起司和爆汁燻腸的「韓式爆漿燻腸起司飯卷」、內餡有著鹹香燒肉搭配微酸爽脆泡菜的「韓式燒肉泡菜飯糰」，還有顏值和美味並存的「韓式馬卡龍」，以及以韓國天冷時街邊小吃糖餅為概念開發的「韓式糖餅麵包」。

7-ELEVEN自有品牌「心熱園」熱罐機即日起將陸續回歸搶攻冬季熱飲商機，7-ELEVEN獨家2款全新「韓國柚子飲」、「蜂蜜人蔘飲」；「CITY TEA現萃茶」祭出「莎郎嘿柚韓柚風味青茶」，使用韓國黃金柚與蒟蒻椰果增添口感，與青茶的清新茶韻碰撞出韓式風味的全新層次。熱罐商品和CITY TEA特大杯杯身均換上SUPER JUNIOR-D&E包裝。

不僅如此，7-ELEVEN更攜手韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」，將香蕉牛奶變身「雪淋霜」霜淇淋，10月30日至12月10日每周末五、六、日使用icash 2.0或icash Pay支付享第2件半價優惠。「思樂冰」同步推出全新口味「蜂蜜柚子風味思樂冰」，以韓式經典蜂蜜柚子醬為靈感，調配出濃郁的柚子香氣與蜂蜜的自然甜味，10月30日至12月10日每周末五、六、日「思樂冰」全品項享第2杯7折優惠。