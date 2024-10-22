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Longchamp百搭風格包 金世正、有村架純背出不同個性美

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
金世正、有村架純分別呈現Longchamp Le Roseau包款的不同個性美。圖／摘自IG
金世正、有村架純分別呈現Longchamp Le Roseau包款的不同個性美。圖／摘自IG

Longchamp 2024秋冬重塑全新Le Roseau包款，柔軟粒面牛皮與圓弧簡約線條，銀色經典竹節鈕扣是簡約包型的亮點，以為整體帶來輕盈觸感。新款延續土褐色和栗子色等大地色系，加入淺綠色和橙色明亮的色調，呈現秋季迷人色彩，以及多樣化尺寸包款滿足不同場合需求。此包款也吸引金世正、有村架純、Suki Waterhouse、 Zoe Saldana等不同風格的歐美日韓女星隨身攜帶亮相。

韓星金世正身為Longchamp品牌大使，相關行頭少不了，曾以休閒造型肩背Le Roseau黑色手提包，包款側邊吊掛迷你休閒鞋鑰匙圈，整體充滿活力；近日她在IG po出日常出遊照，身穿黑色西裝外套內搭白色T恤，頭戴黑色報童帽的簡約黑白造型，背上Longchamp Le Roseau米白色包款，看得見的好心情。

Longchamp品牌大使金世正，在日常出遊照背上Longchamp Le Roseau米白色包款。圖／摘自IG：clean_0828
Longchamp品牌大使金世正，在日常出遊照背上Longchamp Le Roseau米白色包款。圖／摘自IG：clean_0828

有村架純與坂口健太郎主演日劇「再見的延續」11月將在Netflix上架，備受劇迷期待。有別於金世正的休閒時髦，有村架純以不同色階的綠色穿搭示範Le Roseau包款，展現清新靈動的氣質，此造型在IG分享後，粉絲留言紛紛刷出「可愛」的讚美聲。

有村架純以不同層次色階的綠色系造型搭配Longchamp Le Roseau包款。圖／摘自IG：kasumi_arimura.official
有村架純以不同層次色階的綠色系造型搭配Longchamp Le Roseau包款。圖／摘自IG：kasumi_arimura.official

英國演員兼歌手Suki Waterhouse近日現身洛杉磯為其新專輯「Memoir of a Sparklemuffin」進行宣傳，以一身深色印花造型搭配Le Roseau迷你手提包，青瓷綠色包款成為整體穿搭的清新亮點。好萊塢女星Zoe Saldana日前在紐約為新片進行宣傳，以俐落的咖啡色系造型搭配Le Roseau栗子色手提包，展現優雅知性。

Suki Waterhouse手提Longchamp Le Roseau迷你手提包。圖／Longchamp提供
Suki Waterhouse手提Longchamp Le Roseau迷你手提包。圖／Longchamp提供
Zoe Saldana手提Longchamp Le Roseau栗子色手提包。圖／Longchamp提供
Zoe Saldana手提Longchamp Le Roseau栗子色手提包。圖／Longchamp提供

綠色 黑色

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