聽新聞
0:00 / 0:00
一人也能開鍋！馬辣「個人餐」肉盤＋自助吧吃到飽498元起
隨著雙11光棍節即將到來，馬辣集團集結旗下馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+等品牌，推出「單身寵客方案」，推出每日限量個人套餐，可享5盎司肉盤或5品海鮮，並享歡樂吧吃到飽，每人498元起，讓獨自用餐的民眾也能輕鬆享用。
「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣Plus+」所推出的個人套餐，共有3種價位，最低498元起，吃得到「美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花」、「澳洲黑毛和牛、美國choice無骨牛小排(肩)、Ａ級松阪豬」、「美國CAB安格斯黑牛、美國Prime頂級牛梅花」等不同的肉盤組合，或是「巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、藍鑽蝦、金目鱸魚、干貝、深海魷魚」等不同海鮮的5品組合
除了肉盤或是海鮮盤之外，套餐也可享受歡樂吧吃到飽，可無限享用時蔬、鍋物配料、哈根達斯與莫凡彼冰淇淋、安格斯黑牛咖哩飯等數十種食材。個人鍋底則提供蔬菜精力湯，亦可加價升級湯頭，每套498元起（新馬辣Plus+為598元起），每日限店限量供應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言