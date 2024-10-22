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一人也能開鍋！馬辣「個人餐」肉盤＋自助吧吃到飽498元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+限時推出個人套餐。圖／馬辣提供
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+限時推出個人套餐。圖／馬辣提供

隨著雙11光棍節即將到來，馬辣集團集結旗下馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+等品牌，推出「單身寵客方案」，推出每日限量個人套餐，可享5盎司肉盤或5品海鮮，並享歡樂吧吃到飽，每人498元起，讓獨自用餐的民眾也能輕鬆享用。

「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣Plus+」所推出的個人套餐，共有3種價位，最低498元起，吃得到「美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花」、「澳洲黑毛和牛、美國choice無骨牛小排(肩)、Ａ級松阪豬」、「美國CAB安格斯黑牛、美國Prime頂級牛梅花」等不同的肉盤組合，或是「巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、藍鑽蝦、金目鱸魚、干貝、深海魷魚」等不同海鮮的5品組合

除了肉盤或是海鮮盤之外，套餐也可享受歡樂吧吃到飽，可無限享用時蔬、鍋物配料、哈根達斯與莫凡彼冰淇淋、安格斯黑牛咖哩飯等數十種食材。個人鍋底則提供蔬菜精力湯，亦可加價升級湯頭，每套498元起（新馬辣Plus+為598元起），每日限店限量供應。

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